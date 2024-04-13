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СтарыйДед
В кодовой базе HyperOS найдены упоминания смартфонов Poco F6 и специальной версии Deadpool
Похоже, что в разработке находится POCO F6 Deadpool Edition, поскольку устройство также появилось в кодовой базе HyperOS.

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Xiaomi недавно анонсировала Redmi Turbo 3 с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 в Китае. В настоящее время модель доступна только в Китае, но источники утверждают, что Redmi Turbo 3 может выйти на мировой рынок под именем Poco f6. По мере накопления доказательств эта догадка кажется все более вероятной.

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Изначально Poco f6 появился в базе данных IMEI с номерами моделей 24069PC21I и 24069PC21G, представляющими азиатскую и глобальную версии соответственно. Теперь источник подтвердил название Poco f6.

Похоже, что Poco f6 Deadpool Edition также находится в разработке, поскольку он появился в кодовой базе HyperOS. Но подробностей о Poco f6 Deadpool Edition пока не поступало, ожидается, что он будет обладать характеристиками, сравнимыми со стандартным Poco f6. Согласно предыдущим слухам, Poco F6 может быть представлен в июле.

Если судить по Redmi Turbo 3, то предстоящий Poco f6 будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Он поставляется с двумя задними камерами (50 МП основной, 8 МП сверхширокоугольной) и 20 МП фронтальной камерой для селфи. Он также будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. При этом его оснастят усовершенствованной системой охлаждения, которая будет предотвращать перегрев.

Смартфон будет работать под управлением Android 14 и операционной системы Xiaomi HyperOS, а также оснащен функцией бесконтактного управления Air Gestures и множеством функций искусственного интеллекта.

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