Телефон будет доступен в двух цветовых вариантах, которые называются «Phantom Purple» и «Night Black».

Недавно на сайте китайского ритейлера OPPO был обнаружен анонс предстоящего смартфона. Новинка получила название OPPO A1i и этот девайс обещает стать одним из доступных предложений в перечне продукции бренда. Несмотря на то что полный список технических характеристик пока держится в тайне, известно несколько ключевых деталей.

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Согласно информации, опубликованной на сайте, OPPO A1i будет выпущен в двух цветах: «Phantom Purple» (Фантомный фиолетовый) и «Night Black» (Ночной черный). Также известно о возможности выбора между двумя конфигурациями по объему оперативной и встроенной памяти. Предполагаемые варианты — это 8+256 ГБ и 12+256 ГБ, что предоставит потенциальным владельцам достаточно гибкости для подбора устройства под свои нужды, будь то активное использование мультимедийных приложений или что-то другое.

Дизайн смартфона, как следует из доступных изображений, характеризуется наличием значительного «подбородка» и одной задней камеры, что является довольно традиционным выбором для устройств бюджетного сегмента. Тем не менее, данные особенности не снижают его привлекательности, особенно учитывая предложенные цветовые решения и потенциальные конфигурации памяти. Дополнительная информация о характеристиках, вероятно, станет доступной уже ближе к 19 апреля, когда в Китае начнется период предварительных заказов. Это даст заинтересованным покупателям возможность получить более полное представление о продукте, включая, сведения о процессоре, экране, ёмкости аккумулятора и функциях камеры.