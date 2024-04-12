60 Ultra также оснащен новейшим стандартом 5G-A, двумя задними камерами с разрешением 50 МП и OLED-экраном с частотой 120 Гц.

Вчера компания ZTE официально представила в Китае свой новейший смартфон Axon 60 Ultra. Смартфон обещает революционные возможности подключения, в частности, двухспутниковую связь, которая позволяет пользователям совершать звонки и отправлять сообщения через китайскую спутниковую систему Tiantong. Необычные возможности устройства будут доступны только для китайского правительства и корпоративного рынка, что затруднит доступ к нему обычных потребителей.

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Одной из ключевых инноваций Axon 60 Ultra является алгоритм переключения между несколькими антеннами, который позволяет Axon 60 Ultra комбинировать сотовые и спутниковые сети для оптимизации передачи данных и обеспечения стабильного соединения даже в тех местах, где сигнал сотовой связи недостаточен. Смартфон также совместим с новейшей сетью China Mobile 5G-Advanced (иногда называемой 5.5G), которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с по нисходящей линии и 1 Гбит/с по восходящей линии. Особого внимания заслуживает двухсистемная архитектура, которая предлагает пользовательский и основной режимы для обеспечения баланса безопасности и функциональности.

Кроме того, Axon 60 Ultra выделяется среди аналогов 6,78-дюймовым OLED-дисплеем (высокое разрешение 1220p и частота обновления 120 Гц), мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0. На задней панели расположены три камеры: 50-мегапиксельная основная (с оптической стабилизацией), 50-мегапиксельная широкоугольная и макрообъектив, а 32-мегапиксельная фронтальная камера встроена в специальный вырез на передней панели устройства. Кремниево-карбоновый аккумулятор имеет емкость 6000 мА*ч и скорость проводной зарядки до 80 Вт. Он также защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Пока что ZTE не раскрывает цену этого смартфона.