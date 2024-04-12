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СтарыйДед
На YouTube опубликован тизер, подтверждающий слухи о выпуске экшн-камеры 8K 360
«Эра 8K уже наступила» — так утверждает Insta360 в недавнем тизере презентации камеры, которая состоится 16 апреля.

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Месяцы, недели и дни, предшествующие выпуску камеры, обычно наполнены утечками, слухами и тизерами, и Insta360 не стала исключением. Компания показала, судя по всему, свою следующую экшн-камеру - Insta360 X4 360°, которая является обновлением Insta360 X3 в разрешении 8K.

Недавно Insta360 опубликовала на своем YouTube-канале тизер 360°-камеры, подтверждающий, что грядущая камера будет иметь разрешение 8K и более высокую частоту обновления. Вертикальный сенсорный экран, показанный на первой секунде видео, подтверждает, что тизер - это релиз камеры нового поколения X. При ближайшем рассмотрении в меню тизерного ролика можно увидеть несколько вариантов качества видео при переключении на 8K, один из которых - 5,7K, что, предположительно, относится к максимальному разрешению видео. 

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По крайней мере, максимальное разрешение в сравнении с Insta360 X3 будет увеличено с 5,7K до 8K Insta360 X4, но Insta360 также отображает на экране сообщение "больше кадров". Судя по краткому и размытому экрану выбора качества изображения, Insta 360 X4 способна снимать не менее 8K при 30 кадрах в секунду, но должна иметь возможность обновления до более низких разрешений и до 3K при 100 кадрах в секунду.

Утечки и слухи о технических характеристиках предстоящей Insta 360 X4 подтверждают то, на что намекали тизеры на YouTube, а именно возможность съемки видео в формате 8K, 30 кадров в секунду и обновление до 1-дюймового сенсора с большей апертурой f/1.8. Уже одно это аппаратное обновление позволит значительно улучшить динамический диапазон и работу в условиях низкой освещенности по сравнению с 1/2-дюймовым сенсором предыдущего поколения Insta360 X3. Также стоит ожидать улучшения стабилизации изображения, как в Insta360 Ace Pro X4, что может быть даже более интересным, чем увеличенное разрешение. К сожалению, цена также, скорее всего, вырастет примерно до 550 долларов.

#камера #экшен #экшен камера #insta #insta360 #экшен-камера
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