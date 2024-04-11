iQOO Z9 Turbo с номером модели V2352A набрал 1975 баллов в одноядерном тесте и 5208 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6.

iQOO, китайский производитель смартфонов, готовится представить свою новую серию Z9, включающую модели iQOO Z9x, iQOO Z9 и iQOO Z9 Turbo. Однако перед официальным запуском, iQOO Z9 Turbo теперь был замечен в базе данных Geekbench, где были продемонстрированы его высокая производительность и мощность.

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Согласно данным Geekbench, iQOO Z9 Turbo с номером модели V2352A набрал 1975 баллов в одноядерном тесте и 5208 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6. Этот смартфон оснащен новым процессором Snapdragon 8s Gen 3, который поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти. Уже сейчас этот процессор установлен на смартфонах Xiaomi CIVI 4 Pro и Redmi Turbo 3.

iQOO уже подтвердил, что iQOO Z9 Turbo имеет оценку 1 764 028 баллов в тесте AnTuTu, что делает его одним из лидеров в рейтинге флагманских устройств AnTuTu. Несмотря на то, что в списке Geekbench не представлена более подробная информация, ранее сообщалось, что у смартфона будет 6,78-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Ожидается, что он будет оснащен до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. В качестве камеры ожидается 16-мегапиксельная фронтальная камера и тройная основная камера на задней панели, состоящая из 50-мегапиксельного основного сенсора и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры.