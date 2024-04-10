По итогам тестирования смартфона удалось набрать 1947 баллов в одноядерном и 5149 баллов в многоядерном тестах.

Motorola готовится в ближайшее время представить новый смартфон из своей линейки Edge 50. Ожидается, что это устройство будет моделью премиум-класса, получившей название Edge 50 Ultra. Но еще до официального анонса на платформе Geekbench он был замечен, раскрывая некоторые основные характеристики.

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Предстоящий смартфон Edge 50 Ultra появился на платформе Geekbench с довольно-таки мощным оборудованием. Он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Этот процессор также оснащен графическим процессором Adreno 735. Благодаря этим характеристикам ему удалось набрать 1947 баллов в одноядерном тесте и 5149 баллов в многоядерном тесте. Данная платформа для тестирования производительности также указывает, что Motorola Edge 50 Ultra работает под управлением ОС Android 14 из коробки. Ранее в этом месяце в видеоролике был продемонстрирован дизайн Edge 50 Ultra, демонстрирующем дисплей с изогнутыми краями. Судя по тому, что известно на данный момент, ожидается, что Edge 50 Ultra станет переименованным Moto X50 Ultra, который скоро появится в Китае.

При этом предполагается, что X50 Ultra будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем POLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. На задней панели расположена тройная камера с разрешением 50 МП. Под корпусом этого устройства может находиться аккумулятор емкостью 4500 - 5000 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.