Redmi Pad Pro совместим со стилусом, который крепится с помощью магнита на левой стороне.

После выпуска смартфона Redmi Turbo 3 суббренд Xiaomi расширил линейку планшетов, включив в нее Redmi Pad и Redmi Pad SE. Последнее предложение - Redmi Pad Pro. По сравнению с предыдущими моделями планшетов Redmi, он отличается новым внешним видом и задней панелью. Это планшет среднего класса, подходящий для работы с мультимедиа.

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Redmi Pad Pro оснащен большим 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2500 пикселей, переменной частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и сертификатом TUV Rheinland. Планшет также поддерживает контент Dolby Vision. Кроме того Redmi Pad Pro поддерживает стилус, который можно прикрепить с помощью магнита на левой стороне. На задней панели есть два выступа, в которых располагаются 8-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 8 МП. Redmi Pad Pro оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и двумя микрофонами.

Внутри Redmi Pad Pro находится процессор Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мА*ч, поддерживающим быструю зарядку 33 Вт. Программное обеспечение устройства работает под управлением Android 14 на базе HyperOS. Возможности подключения Pad Pro включают Wi-Fi-6, Bluetooth 5.2 и 3,5-мм разъем для наушников.

Стоимость Redmi Pad Pro составляет 1 499 китайских юаней (около 19 000 рупий) за модель с 6 ГБ + 128 ГБ, 1 599 китайских юаней (около 20 500 рупий) за модель с 8 ГБ + 128 ГБ и 1 799 китайских юаней (около 23 000 рупий) за модель с 8 ГБ + 256 ГБ. Он доступен в двух цветах: темно-сером и дымчато-зеленом.