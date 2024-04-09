Процессоры Axion обещают лучшую в отрасли производительность и энергоэффективность.

Выпуск компанией Google процессора Axion - это большой прорыв в области технологий для центров обработки данных. Специализированный процессор на базе Arm, Axion обещает обеспечить лучшую в отрасли производительность и энергоэффективность. Axion обеспечивает производительность на 30 % выше, чем у существующих продуктов на базе Arm. Он также значительно превосходит свои аналоги на базе x86 - до 50 % по производительности и до 60 % по энергоэффективности.

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В основе Axion лежит процессорное ядро Arm Neoverse V2, предназначенное для рабочих нагрузок общего назначения. Google усовершенствовала Axion собственным кремниевым микроконтроллером под кодовым названием Titanium, который позволяет достичь таких целей платформы, как создание сетей и обеспечение безопасности, и сосредоточить вычислительную мощность Axion на основных рабочих нагрузках. Titanium также переносит возможности хранения данных на Hyperdisk и предлагает новые сервисы хранения данных для динамического масштабирования производительности.

Совместимость является одной из основных проблем при внедрении новых технологий. Axion построен на стандартной архитектуре Armv9, что обеспечивает полную совместимость с существующим программным обеспечением и инструментами. Google активно развивает экосистему Arm через такие проекты, как Android и Kubernetes, и сотрудничает с партнерами, оптимизируя программное обеспечение для Arm. Это стремление обеспечивает богатую экосистему для пользователей Axion. Клиенты могут использовать Axion в сочетании с различными облачными сервисами Google, такими как Compute Engine и Kubernetes Engine. Кроме того, ARM-совместимые решения легко доступны на Google Cloud Marketplace, а различные инструменты упрощают переход на инстансы на базе ARM.