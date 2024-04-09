Во время прыжка с парашютом пользователь случайно выронил свой Samsung Galaxy S24 Ultra из кармана, в результате чего он упал на землю с высоты 1200 футов.

Цены на смартфоны продолжают расти и на многие флагманские модели они превышают 1000 долларов. В результате пользователи по понятным причинам ожидают от этих устройств большего. Это касается не только превосходной производительности, но и высококачественных материалов и высокой прочности. К счастью, некоторые производители справляются с этой задачей. Это убедительно продемонстрировал Galaxy S24 Ultra от Samsung, который успешно выдержал падение с высоты 4 000 метров.

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Это невероятное событие недавно появилось в социальной сети в посте Фрэнка Карбаллидо. Фрэнк случайно выронил Samsung Galaxy S24 Ultra из кармана во время прыжка с парашютом, в результате чего он упал на землю с высоты 1 200 футов (примерно 4 000 метров). Казалось бы, это катастрофа для смартфона, но история приняла невероятный оборот. Воспользовавшись функцией Find My Device, Фрэнк с удивлением обнаружил, что его телефон по-прежнему не вредим.

Уронив телефон на землю, он бросился к месту его нахождения, пытаясь найти свой Galaxy S24 Ultra стоимостью 1199 долларов. Даже незначительный ремонт лучше, чем ничего. Конечно, сам Samsung Galaxy S24 Ultra не является неразрушимым. При ближайшем рассмотрении видео становится ясно, что чехол и защитный экран смогли спасти ситуацию. Он приземлился на мягкую землю, усыпанную листьями, и деревья, возможно, смягчили падение. Такое удачное приземление позволило избежать повреждений телефона. В любом случае, выживаемость Galaxy S24 Ultra после падения с самолета удивительна. Это, безусловно, подчеркивает важность использования чехла для телефона и защитного экрана. Но при этом не стоит забывать, что это может быть всего лишь монтаж.