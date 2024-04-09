Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Обновление для Find My Device позволяет находить устройства в автономном режиме
Теперь пользователи Android могут использовать различные совместимые устройства для поиска потерянных устройств, даже если они находятся в автономном режиме.

реклама

Google наконец-то выпустила долгожданное обновление для Find My Device. Первоначально приложение выпущенное в мае 2023 года, приблизило пользователей Android к аналогичным функциям сети Find My Device от Apple. Теперь пользователи Android могут использовать различные совместимые устройства для поиска потерянных устройств даже если они в автономном режиме.

реклама

Подобно функции Find My от Apple, обновленная сеть Find My Device использует сигналы Bluetooth для отслеживания устройств с помощью краудсорсинга данных о местоположении. Это означает, что если Вы потеряете свой телефон Android, то находящиеся поблизости устройства Android помогут найти его даже при отсутствии подключения к Интернету. В настоящее время функция доступна для устройств на базе Android 9 Pie или более поздних версий с установленными сервисами Google Play. Google также утверждает, что некоторые устройства (например, Pixel 8/8 Pro) смогут найти устройство, даже если оно выключено.

Конфиденциальность и безопасность - ключевые области новой сети Find My Device. По словам Google, местоположение потерянных устройств полностью зашифровано, чтобы предотвратить несанкционированный доступ со стороны Google или других лиц. Кроме того, чтобы избежать нежелательной слежки, несколько устройств Android должны найти устройство, прежде чем информация о местоположении будет раскрыта владельцу. Сеть также открыта для совместимых Bluetooth-трекеров сторонних производителей, включая метки Chipolo и Pebblebee. По словам Google, другие компании, такие как Eufy, Jio и Motorola, также предложат совместимые трекеры позднее в этом году.

С обновлением теперь устройства могут взаимодействовать с устройствами Google Nest, что позволяет оценить расстояние от потерянного предмета до колонки Nest или умного дисплея, если что-то необходимо найти в своем доме.

#apple #google #find my device #find my
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
12
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
12
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
2
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
102
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
53
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
1
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
47
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
13

Сейчас обсуждают

ev_rus
11:49
Убеждай себя, тебе как особенному нужен итог, что ты кого то захейтил посрался, это отклонение. С развитием инета, плюс сейчас весна, людей с психологическими и психическими проблемами увеличилось в и...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:49
Ты как раз полный ноунейм -даже имени нет или оно Chat_gp ,такое ощущение что н тебе посты пишет.иначе непроходимую их тупизну не понять
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Мамед Иванович
11:48
Пришлось ставить перед компом унитаз, он огнеупорный
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:48
там он сгорел от разрыва пукана
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:47
да мне так то пофигу,я ради удовольствия для себя это делаю
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:46
Ага, забавно это :D
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:46
Твой стул так не считает.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ev_rus
11:45
Обломинго, пустой выхлоп. Мне на хейт от ноунеймов плевать.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:45
Говори за себя, всезнайка великая :)
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:45
На твоих самсунгах даже точку серого не выставить, не уйдя в адский засвет. Что ты лепишь? Что там нормального?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем