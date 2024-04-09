Теперь пользователи Android могут использовать различные совместимые устройства для поиска потерянных устройств, даже если они находятся в автономном режиме.

Google наконец-то выпустила долгожданное обновление для Find My Device. Первоначально приложение выпущенное в мае 2023 года, приблизило пользователей Android к аналогичным функциям сети Find My Device от Apple. Теперь пользователи Android могут использовать различные совместимые устройства для поиска потерянных устройств даже если они в автономном режиме.

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Подобно функции Find My от Apple, обновленная сеть Find My Device использует сигналы Bluetooth для отслеживания устройств с помощью краудсорсинга данных о местоположении. Это означает, что если Вы потеряете свой телефон Android, то находящиеся поблизости устройства Android помогут найти его даже при отсутствии подключения к Интернету. В настоящее время функция доступна для устройств на базе Android 9 Pie или более поздних версий с установленными сервисами Google Play. Google также утверждает, что некоторые устройства (например, Pixel 8/8 Pro) смогут найти устройство, даже если оно выключено.

Конфиденциальность и безопасность - ключевые области новой сети Find My Device. По словам Google, местоположение потерянных устройств полностью зашифровано, чтобы предотвратить несанкционированный доступ со стороны Google или других лиц. Кроме того, чтобы избежать нежелательной слежки, несколько устройств Android должны найти устройство, прежде чем информация о местоположении будет раскрыта владельцу. Сеть также открыта для совместимых Bluetooth-трекеров сторонних производителей, включая метки Chipolo и Pebblebee. По словам Google, другие компании, такие как Eufy, Jio и Motorola, также предложат совместимые трекеры позднее в этом году.

С обновлением теперь устройства могут взаимодействовать с устройствами Google Nest, что позволяет оценить расстояние от потерянного предмета до колонки Nest или умного дисплея, если что-то необходимо найти в своем доме.