Китайская версия планшета Redmi Pad Pro может выйти во всем мире как планшет от бренда POCO.

Xiaomi собирается выпустить планшет Redmi Pad Pro в Китае. Новая сертификация может означать, что компания задумывается о глобальном релизе продукта. Однако за пределами Китая этот планшет может быть выпущен не как Redmi Pad Pro, а как новое устройство под брендом POCO.

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Ранее новый планшет от POCO был замечен в базе данных ECE с номером модели 2405CPCFBG. Однако после этого на китайской сертификационной платформе 3C был замечен другой планшет с номером модели 2405CRPFDC. Ожидается, что это устройство - китайский Redmi Pad Pro. В базе данных 3C указан зарядный адаптер MDy-16-ED, обеспечивающий зарядку на 15 Вт (5 В/3 А), 27 Вт (9 В/3 А) и 33 Вт (11 В/3 А), а также подтверждена поддержка быстрой проводной зарядки на 33 Вт. На прошлой неделе стилус POCO получил сертификат FCC. Но хотелось бы отметить, что на данный момент это всего лишь предположения, которые не были официально подтверждены брендом.

Планшет Redmi Pad Pro будет выпущен 10 апреля в Китае. Из того, что известно на данный момент, он будет оснащен 12,1-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2,5K. Под корпусом у него может быть большой аккумулятор емкостью 10 000 мА*ч. Базовые модели Redmi Pad и Redmi Pad SE поддерживают быструю зарядку 18 Вт, в то время как модель Pro может быть способна на быструю зарядку 33 Вт.