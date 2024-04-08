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СтарыйДед
Дизайн смартфона Vivo V30e представлен с помощью фотографии розничной коробки
Вместо ожидаемого прямоугольного модуля,на задней панели находится круглый модуль камер.

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Скоро может появиться новое дополнение к серии Vivo V30. Vivo V30e появился на нескольких сайтах сертификации, включая Geekbench, Bluetooth SIG и BIS. А теперь изображение розничной коробки, опубликованное пользователем Парасом Гуглани, раскрыло дизайн смартфона.

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На передней панели смартфона виден изогнутый дисплей с центрированным отверстием для селфи-камеры. Но самое интересно на задней панели. Вместо ожидаемого прямоугольного модуля,там находится круглый модуль камер. Он включает в себя комплект из двух камер и светодиодной кольцевой вспышки. Кнопки громкости и питания расположены на правой стороне. По словам Параса Гуглани, цвета Vivo V30e будут включать Artistic Red и Artistic Blue, как и предыдущие модели. Он будет работать благодаря чипсету Snapdragon 6 Gen 1 и под управлением Android 14 из коробки. Благодаря чему, будет обеспечена достойная производительность для повседневных задач. Также известно о наличии 8 ГБ оперативной памяти.

Первые появления смартфона на сайтах сертификации подтвердили некоторые ключевые характеристики. Скорее всего, он будет оснащен графическим процессором Adreno 710. Сертификация Bluetooth SIG также подтверждает поддержку Bluetooth 5.1. Кроме того, листинг компании на индийской платформе BIS намекает на скорый запуск в различных регионах. Хотя официальная информация о ценах и доступности еще не получена, имеющиеся на данный момент утечки позволяют предположить, что Vivo V30e будет позиционироваться как смартфон среднего класса.

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