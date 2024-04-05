Кроме того, если компания и выпустит данные смартфоны, то может появиться только одно из них.

Складные телефоны Samsung были недоступны для многих потребителей из-за их высокой цены. Однако ходят слухи, что Samsung работает над более бюджетными складными телефонами, чтобы привлечь более широкий круг потребителей. Инсайдер под ником Kro подтвердил, что Samsung работает над бюджетными телефонами, такими как Galaxy z Fold fe и Galaxy z Flip fe. В его сообщениях были раскрыты основные спецификации этих двух телефонов. Однако он заявил, что компания выпустит только один из них.

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Galaxy z Fold fe и z Flip fe работают на чипе Snapdragon 7s Gen 2. Это тот же чип используется в Realme 12 Pro+ и Redmi note 13 Pro. Однако есть предположение, что Fold fe может быть оснащен SoC Exynos (возможно, Exynos 2200). Galaxy z Fold fe будет поставляться в вариантах с 12 и 16 ГБ ОЗУ, а Flip - с 8 и 12 ГБ ОЗУ. По слухам, Galaxy z Fold fe также может поставляться в варианте и с 8 ГБ. Что касается объема памяти, то оба складных устройства могут поставляться в вариантах на 256 и 512 ГБ.

Размеры Galaxy z Fold fe в сложенном состоянии составляют 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 мм. В разложенном состоянии его размеры составляют 155,1 x 130,1 x 6,3 мм. Размеры Galaxy z Flip fe, напротив, составляют 84,9 x 71,9 x 15,9-171 мм в сложенном состоянии и 165,2 x 71,9 x 6,9 мм в разложенном. Samsung пока официально не подтвердила существование недорогих складных смартфонов.