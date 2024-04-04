Оба смартфона оснащены чипсетом MediaTek Helio G99 Ultimate и работают на ОС Android 14 на базе HiOS 14.

Недавно компания Tecno представила в Индии смартфон Pova 6 Pro 5G. Теперь официально анонсированы еще две модели серии Pova: Pova 6 и Pova 6 neo. Данные модели имеют как сходства, так и отличия в дизайне и характеристиках.

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Как видно на изображениях, Tecno Pova 6 и 6 neo имеют одинаковый дизайн, со светодиодной полосой справа от датчика камеры. Под корпусом у обеих моделей стоит чипсет MediaTek Helio G99 Ultimate, который работает на базе HiOS 14, Android 14. Teсno Pova 6 и 6 neo имеют одинаковое разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц и круглое центрированное отверстие для селфи-камеры. У них одинаковый по размеру 6,78-дюймовый дисплей. Оба оснащены стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Возможности подключения включают порт USB-C, двойной 4G VoLTE, NFC и 3,5-мм разъем.

Основное отличие заключается в том, что у Tecno P ova 6 neo немного толще рамка снизу, чем у Pova 6. Первый оснащен ЖК-панелью со сканером отпечатков пальцев сбоку, а второй - AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев. Стандартная модель поставляется с 8 и 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. В свою очередь версия neo поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ и 256 ГБ встроенного хранилища.

Что касается камеры, то Pova 6 оснащается 108-мегапиксельным основным сенсором, а Pova 6 neo - 50-мегапиксельным объективом, в обоих случаях присутствует искусственный интеллект. Что касается фронтальных камер, то стандартная и neo модели оснащены 32- и 8-мегапиксельными селфи-камерами соответственно. Tecno Pova 6 оснащен аккумулятором емкостью 6 000 мА*ч, поддерживающим быструю зарядку 70 Вт. A neo питается от аккумулятора емкостью 7000 мА*ч с поддержкой зарядки 33 Вт. Tecno еще не объявила цены и регионы запуска будущих смартфонов.