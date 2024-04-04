Устройства все еще находятся на ранней стадии разработки, где технологии робототехники играют ключевую роль.

Инженеры Apple рассматривают возможность создания мобильного робота, который будет следовать за пользователями по дому. А также настольного домашнего устройства, которое можно будет использовать для управления перемещением робота и не только. Несмотря на то, что разработка находится на ранних стадиях, Apple видит потенциал для таких устройств в рамках своей стратегии создания умных домашних устройств.

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Amazon Astro - одна из самых первых известных компаний на этом рынке, но ей еще предстоит завоевать популярность у потребителей. Илон Маск также изучает возможность объединения робота Optimus от Tesla с его собственной технологией искусственного интеллекта xAI. Считается, что Apple также заинтересована в интеграции возможностей искусственного интеллекта в своих роботов, чтобы сделать их интеллектуальными помощниками. Однако, как и в случае с неудачным проектом Apple Car, есть предположения, что существуют разногласия по поводу того, в каком направлении вести разработку и будет ли она иметь успех.

Кроме того, одним из смежных проектов является "умный" дисплей, в который интегрирована робототехника. Такой дисплей сможет отслеживать движения головы человека, пользующегося им. Сообщается, что Apple пригласила экспертов по робототехнике в команду, состоящую из сотрудников отдела разработки аппаратного обеспечения и группы ИИ/АИ. Руководители Apple Мэтт Костелло и Брайан Линч отвечают за разработку робототехнического оборудования.