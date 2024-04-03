Redmi 13 также будет работать на недавно представленной фирменной оболочке HyperOS 1.0, основанной на ОС Android 14.

Xiaomi разрабатывает новый смартфон на базе hyperOS от своего подбренда Redmi. Речь идет об устройстве Redmi 13, которое недавно появилось на различных сертификационных платформах, где были раскрыты некоторые ключевые особенности.

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Будущий смартфон китайского технологического гиганта был замечен на сертификационных площадках FCC и IMEI. Он значится с номером модели 24049RN28L на обеих платформах, а список IMEI подтвердил его официальное название - Redmi 13. Согласно сертификации FCC, Redmi 13 также будет работать на недавно представленной фирменной оболочке hyperOS 1.0, основанной на Android 14.

Кроме того, смартфон Redmi 13 дебютирует со стандартом Bluetooth 5.3. Емкость аккумулятора составит 4930 мА*ч, что вероятно будет округлено до типичных 5000 мА*ч. Этот аккумулятор поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 33 Вт. К сожалению, эти сертификации не раскрыли других деталей о смартфоне, но можно ожидать, что он станет прямым преемником Redmi 12, выпущенного в 2023 году.

В декабре 2023 года Xiaomi также представила на индийском рынке модель Redmi 13C. Эта модель оснащена процессором Dimensity 6100 SoC, 6,74-дюймовым дисплеем HD+ с частотой 90 Гц, основной камерой на 50 Мп и многими другими характеристиками, в то время как Redmi 12 предлагал Snapdragon 4 Gen 2 (вариант 5G), тройные камеры на 50 Мп и 6,79-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 90 Гц. Таким образом, вероятно, Redmi 13 будет предлагать аналогичные характеристики с некоторыми улучшениями.