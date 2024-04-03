Компанией официально представлен первый взгляд на дизайн задней части GT Neo 6 SE в цвете Liquid Silver Knight.

Вчера компания Realme опубликовала дизайн передней панели Realme GT neo 6 se. Несколько дней назад инсайдер опубликовал рендеры зеленой версии телефона. Сегодня Realme выпустила еще одно новое изображение, которое официально подтверждает дизайн задней панели.

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На изображении выше впервые официально показан дизайн задней панели GT neo 6 se в цвете Liquid Silver Night. Судя по изображению, область камеры на задней панели GT neo 6 se имеет глянцевое покрытие, в то время как остальная часть телефона имеет матовую текстуру. Согласно изображениям, опубликованным Realme вчера, Realme GT neo 6 se имеет слегка изогнутые края экрана и ультратонкие рамки. По словам представителей бренда, GT neo 6 se оснащен недавно разработанной OLED-панелью 8T LTPO BOE, которая поддерживает локальную пиковую яркость до 6 000 нит, частоту обновления 120 Гц и регулировку яркости 2 160 Гц с помощью ШИМ. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Но по слухам, Realme GT neo 6 se будет оснащен 6,78-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенного хранилища и аккумулятором емкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Ожидается, что он будет оснащен 50-мегапиксельной камерой Sony OIS на задней панели и будет работать под управлением Android 14 с Realme UI 5. Он может быть выпущен в Китае уже на следующей неделе. Однако для рынков за пределами Китая его могут переименовать в Realme GT 6.