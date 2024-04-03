iQOO Neo 9 Pro может быть переименован в iQOO Neo 9S Pro для релиза на глобальном рынке.

В декабре 2023 года компания iQOO выпустила смартфон iQOO Neo 9 в Китае. В феврале 2024 года iQOO запустила iQOO Neo 9 Pro, обновленную версию стандартной модели на некоторых других рынках. По имеющийся информации предполагается, что iQOO Neo 9 Pro может быть переименован в iQOO Neo 9S Pro для рынков за пределами Китая.

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На скриншоте выше показан iQOO Neo 9s Pro, с номером модели V2339A, появившийся в базе данных консоли Google Play. В листинге указаны основные характеристики устройства, а также изображение, демонстрирующее дизайн передней и задней панели. iQOO Neo 9 Pro, продаваемый в Китае, имеет тот же номер модели V2339A. Поэтому имеется большая вероятность того, что именно на глобальном рынке это же устройство будет ребрендировано как Neo 9s Pro.

Согласно информации, iQOO Neo 9S Pro будет доступен в синем цветовом варианте и будет работать на чипсете Dimensity 9300. Его OLED-панель будет поддерживать разрешение 1,5K (1260 x 2800 пикселей). Работать ор будет под управлением Android 14 и иметь до 12 ГБ оперативной памяти. На задней панели будет расположена основная 50-мегапиксельная камера. Судя по листингу на Play Console, до глобального дебюта смартфона осталось недолго. Скорее всего, он будет выпущен уже в апреле или в мае.