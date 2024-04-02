Новый смартфон сохранит тот же круглый островок камеры на задней панели, что и его предшественник, но при этом в нем размещены два датчика камер, светодиодная вспышка и макет.

Oppo A3 Pro 5G появился на просочившихся рендерах, раскрывающих его дизайн и некоторые ключевые детали. Данный смартфон станет преемником прошлогоднего A2 Pro. Появившаяся информация получена от надежного инсайдера Стива Хеммерстоффера. Но дата запуска смартфона пока остается неизвестной. Примечательно, что предстоящий A3 Pro 5G также еще не получил никаких сертификатов.

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Oppo A3 Pro 5G сохранит тот же круглый островок камеры на задней панели, что и A2 Pro. В нем размещены два датчика, светодиодная вспышка и просто макет. Кнопки включения и регулировки громкости расположены на правой стороне. Судя по всему, кнопка включения не будет оснащена сканером отпечатков пальцев. Следовательно, скорее всего, он будет интегрирован под дисплей.

Спереди Oppo A3 Pro 5G имеет плоский дисплей, окруженный тонкими рамками по бокам. Смартфон имеет довольно-таки тонкий профиль. Между тем, верхний и нижний подбородок имеют незначительные рамки. Экран имеет круглое отверстие под камеру, выровненное по центру. В нижней части телефона расположены порт USB-C и решетка динамика. На рендерах не видно разъема для наушников 3,5 мм. Также сообщается, что размеры Oppo A3 Pro 5G будут составлять 162,7 x 74,5 x 7,8 мм. Он будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, но разрешение, тип панели и частота обновления на данный момент остаются неизвестными.