Также указано, что Vivo V30 SE будет иметь разрешение экрана 1080 x 2400 пикселей и плотность пикселей 440 ppi.

Vivo, похоже, работает над телефоном из серии V30. Он был замечен в сертификации Google Play Console под номером модели V2327. В листинге подтверждается название устройства — Vivo V30 SE. В линейку V30 уже входят следующие версии: стандартная, Lite и Pro. Согласно Google Play Console, предстоящий V30 SE, как ожидается, станет обновленной версией Vivo Y200E 5G, которая также доступна на некоторых рынках под названием Y100 5G.

реклама

Сертификация Google Play Console содержит изображение Vivo V30 SE. На передней панели можно заметить круглый вырез по центру для селфи-камеры. На задней панели он имеет прямоугольный модуль камеры, в котором находятся три вертикально расположенных датчика. Задняя часть, кажется, имеет градиентный дизайн. Что касается основных характеристик, Vivo V30 SE указан с чипсетом под кодовым названием SM4450. Он состоит из двух ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шести ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,95 ГГц. Также у него имеется графический процессор Adreno 615. Вполне вероятно, что под корпусом устройства будет процессор Snapdragon 4 Gen 2. Также у смартфона будет 8 ГБ оперативной памяти.

В листинге также указаны некоторые параметры дисплея. Известно, что Vivo V30 SE будет иметь разрешение экрана 1080 x 2400 пикселей и плотность пикселей 440 PPI. Смартфон будет поставляться сразу с ОС Android 14. Остальные характеристики смартфона пока неизвестны.