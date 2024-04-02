Изображение показывает, что смартфон имеет слегка изогнутый дизайн экрана GT Neo 6 SE, обеспечивающий высокое соотношение экрана и корпуса.

Как уже известно, Realme готовится представить смартфон Realme gt neo 6 se в этом месяце в Китае. Недавно компания раскрыла некоторые детали дисплея устройства, но оставила дизайн передней панели в секрете. На днях Realme опубликовала на Weibo изображение, демонстрирующее внешний вид телефона спереди.

реклама

Оно показывает, что gt neo 6 se будет иметь слегка изогнутый дисплей, который обеспечит высокое соотношение экрана к корпусу. Смартфон обладает тонкими рамками со всех сторон, а 6,78-дюймовый дисплей имеет разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 6000 нит. Под корпусом устройства можно ожидать чипсет Snapdragon 7+ Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ внутренней памяти UFS 4.0. Предполагается, что смартфон получит аккумулятор на 5500 мА*ч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

На прошлой неделе на Weibo компания уже показала, как будет выглядить gt neo 6 se сзади. Двойная камера, вероятно, будет включать камеру Sony с оптической стабилизацией изображения. Устройство будет работать на Android 14 с оболочкой Realme UI 5. Предполагается, что gt neo 6 se будет выпущен в Китае на следующей неделе и, возможно, будет переименован в Realme GT 6 для мирового рынка.