В эту подарочную коробку не входит сам телефон, а всего лишь несколько тематических аксессуаров.

Компания Xiaomi совместно с PANDA FACTORY выпускают ограниченную серию подарочных коробок, предназначенных исключительно для смартфона Xiaomi Civi 4 Pro. В подарочную коробку не входит сам телефон, а только несколько тематических аксессуаров. В подарочную коробку Xiaomi Civi 4 Pro входит кожаная сумка Kona с изображением панды и чехол для телефона с изображением панды для стильной защиты. В коробку также входит кабель для передачи данных Papa Panda, декоративные наклейки и значки. Xiaomi пока не раскрывает ни цену, ни конкретную дату выхода этой специальной подарочной коробки.

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Линейка смартфонов Civi от Xiaomi известна своим стильным дизайном и функциональностью камеры selfie. Эти устройства часто ориентированы на молодых пользователей, следящих за модой, и Xiaomi часто сотрудничает с различными брендами для выпуска ограниченных серий. Например, в прошлом году Xiaomi выпустила ограниченную серию Civi 3 Disney Strawberry Bear и ограниченную серию Civi 3 Mickey Edition. И данное сотрудничество с PANDA FACTORY продолжает эту тенденцию.

Xiaomi Civi 4 Pro имеет элегантный дизайн с изысканными деталями, такими как закругленный модуль камеры и изогнутый дисплей. 6,55-дюймовый экран обеспечивает хорошую четкость изображения и имеет разрешение 2750 x 1236, цветовую гамму DCI-P3, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 3000 нит. Он также оснащен HDR10+, Dolby Vision и стеклом Gorilla Glass Victus 2 для улучшения обзора и защиты. В основе Civi 4 Pro лежит флагманская производительность с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, до 16 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4700 мА*ч с функцией быстрой зарядки 67 Вт для повышения мощности. А большая система охлаждения предотвращает перегрев устройства.