При этом чип Snapdragon 7+ Gen 3 набирает около 1367 000 баллов в AnTuTu 10, а также 1913 и 5098 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 соответственно.

Вице-президент и глава отдела маркетинга компании Realme, Сюй Ци, объявил 1 апреля на Weibo о предстоящем выходе на рынок смартфона Realme GT Neo6 SE. Официально подтверждено, что GT Neo6 SE будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 7+ Gen 3, который, по всей видимости, также будет использоваться в OnePlus Nord 4 (OnePlus Ace 3V в Китае). В состав этого чипсета входит 1 высокопроизводительное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 4 промежуточных ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 3 эффективных ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 1,9 ГГц. Графическую составляющую обрабатывает Adreno 732. Snapdragon 7+ Gen 3 набирает около 1367 000 баллов в тесте Antutu 10 и соответственно 1913 и 5098 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6.

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Касательно дисплея, GT Neo6 SE будет оснащен новой панелью 1,5K 8T LTPS от BOE, которая может достигать яркости в 1000 нит вручную, глобальной пиковой яркости в 1600 нит (активируется при ярком окружающем освещении) и колоссальной локальной пиковой яркости в 6000 нит в некоторых случаях. Такие условия возможны при потоковой передаче HDR-контента в ярких освещенных помещениях. Еще одним способом использования потрясающей яркости в 6000 нит является так называемый "игровой супер HDR", который обеспечит потрясающую визуализацию в играх с расширенным динамическим диапазоном. Важно отметить, что данная яркая AMOLED-панель не оказывает негативного влияния на зрение благодаря использованию высокочастотного ШИМ-регулирования со скоростью 2160 Гц и аппаратных решений для снижения синего излучения.

Что касается дизайна передней и задней панелей GT Neo6 SE, он уже был раскрыт на сертификационной платформе TENAA. В отличие от стандартного дизайна боковых сторон, данный телефон имеет изогнутые края спереди и сзади. По предоставленному ранее изображению, предполагается, что Realme возможно отказалась от 2-мегапиксельной макрокамеры, присутствующей у предшественника GT Neo5 SE, и предложит двойную заднюю камеру.