Xiaomi 14 Ultra теперь получил возможность 5.5G, доступную только в некоторых регионах Китая.

Компания China Telecom сделала значительный рост в переходе от 5G к 6G, и одним из ключевых шагов стало внедрение передовой технологии 5.5G (5G-A), которая позволяет значительно увеличить скорость работы мобильных сетей.

Смартфон Xiaomi Mi 14 Ultra с поддержкой 5.5G уже поступил в продажу в Китае. Модели серий vivo х100 Pro и OPPO find x7 будут поддерживать 5.5G (5G-A) с апреля 2024 года.

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Согласно тестам, проведенным China Mobile, Xiaomi 14 Ultra обеспечивает скорость до 5 132 Мбит/с. Технология 5.5G обеспечивает значительное улучшение скорости, задержек, масштабируемости подключения и энергоэффективности по сравнению с 5G, а также увеличение пропускной способности сети примерно в 10 раз. Несмотря на впечатляющие скорости мобильной сети Xiaomi 14 Ultra 5G, потенциал технологии 5.5G (5G-A) продолжает расширяться: ожидается, что 5.5G-A обеспечит миллисекундные задержки, скорость передачи данных 10 000 мегабит и скорость передачи данных 1 000 мегабит.

В настоящее время технология 5.5G тестируется на некоторых моделях смартфонов и ограничена определенными городами Китая, поэтому для ее повсеместного внедрения может потребоваться время. Тем не менее, столь значительное повышение скорости интернета уже радует.