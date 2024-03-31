Патент содержит некоторые интересные подробности о конструкции телефона, который может появиться уже в этом году.

Появился патент на смартфон с тремя дисплеями от Huawei. Пока неизвестно, когда выйдет данный аппарат, но патент содержит интересные подробности о дизайне устройства. Также ходят слухи, что смартфон с тройным дисплеем уже скоро будет представлен.

Ранее Samsung уже показывала смартфон с тройным дисплеем на выставке CES, но он так и не поступил в продажу. Поэтому стоит ожидать, что Huawei и Samsung выпустят смартфоны с тройным дисплеем уже в конце 2024 года.

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Тем временем Huawei недавно опубликовала патент. Предстоящий смартфон имеет форму буквы "Z" в сложенном состоянии, и устройство оснащено двумя разными шарнирами. Наиболее практичным аспектом этого устройства 3-в-1 является то, что экран, закрепленный на втором шарнире, можно откинуть наружу, что позволяет использовать третью часть экрана в качестве полнофункционального дисплея, когда устройство сложено.

Складные устройства с откидывающимися крышками также имеют внешние экраны, но при этом задняя камера может создавать серьезные помехи для экрана.

Устройства с тройным складыванием так и не появились на рынке, но самая большая проблема, похоже, заключается в конструкции, поскольку устройства с двумя разными шарнирами содержат сложные компоненты и довольно тяжелые. Однако патент Huawei предполагает, что разная толщина для разных частей дисплея должна снизить вес.

Пока ни одна компания не анонсировала смартфон 3-в-1, поэтому еще предстоит выяснить, насколько это осуществимо. Ходят слухи, что данный вариант может оказаться не окончательным. Не исключено, что и некоторые другие производители телефонов могут выпустить смартфоны 3-в-1 в 2024 году.