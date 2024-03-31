Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Опубликованы схемы тройного смартфона Huawei из зарегистрированного патента
Патент содержит некоторые интересные подробности о конструкции телефона, который может появиться уже в этом году.

реклама

Появился патент на смартфон с тремя дисплеями от Huawei. Пока неизвестно, когда выйдет данный аппарат, но патент содержит интересные подробности о дизайне устройства. Также ходят слухи, что смартфон с тройным дисплеем уже скоро будет представлен.

Ранее Samsung уже показывала смартфон с тройным дисплеем на выставке CES, но он так и не поступил в продажу. Поэтому стоит ожидать, что Huawei и Samsung выпустят смартфоны с тройным дисплеем уже в конце 2024 года. 

реклама

Тем временем Huawei недавно опубликовала патент. Предстоящий смартфон имеет форму буквы "Z" в сложенном состоянии, и устройство оснащено двумя разными шарнирами. Наиболее практичным аспектом этого устройства 3-в-1 является то, что экран, закрепленный на втором шарнире, можно откинуть наружу, что позволяет использовать третью часть экрана в качестве полнофункционального дисплея, когда устройство сложено.

Складные устройства с откидывающимися крышками также имеют внешние экраны, но при этом задняя камера может создавать серьезные помехи для экрана.

Устройства с тройным складыванием так и не появились на рынке, но самая большая проблема, похоже, заключается в конструкции, поскольку устройства с двумя разными шарнирами содержат сложные компоненты и довольно тяжелые. Однако патент Huawei предполагает, что разная толщина для разных частей дисплея должна снизить вес.

Пока ни одна компания не анонсировала смартфон 3-в-1, поэтому еще предстоит выяснить, насколько это осуществимо. Ходят слухи, что данный вариант может оказаться не окончательным. Не исключено, что и некоторые другие производители телефонов могут выпустить смартфоны 3-в-1 в 2024 году.

#смартфон #huawei #смартфон 2024 #складной смартфон #складной телефон #складной дисплей #складной #складной экран #складной телевизор
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство четырех ГЭС в Сибири общей мощностью 2,5 ГВт обойдется более чем в 500 млрд рублей
2
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
2
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
4
Microsoft утверждает, что пользователи Copilot не умеют формулировать качественные запросы
8
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Xiaomi выпустила официальную международную версию HyperOS на несколько бюджетных смартфонов
+
Компания Huawei постепенно вытесняет из китайского рынка Apple и других конкурентов
1
Производство полупроводников в Южной Корее показало самый большой рост за последние 14 лет
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
Получено наиболее детализированное изображение центральной черной дыры Млечного Пути
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
+
Мобильные АЭС нового поколения: совместный проект России и Беларуси
1
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
8
Индийская компания начала продажи инновационных наушников премиум класса за $299
1
Amazon инвестирует $150 млрд в строительство новых дата-центров AWS для развития ИИ
+
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+
Энтузиасты разработали утилиту AtlasOS для решения проблем с производительностью Windows 11
2
В Украине заявили о новом этапе работы танковой коалиции, основой которой станут немецкие Leopard 2
1
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
+

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
19
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
344
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
28
Xbox изменит правила игры на консольном рынке
4
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
4
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
31
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
10
Что такое интероцепция – рассказываем о шестом чувстве человека простыми словами
+
Пекин может остановить движение на дорогах Британии, дистанционно отключив китайские EV — Daily Mail
1
Обзор камеры видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera C300
+

Сейчас обсуждают

Фартовый
12:38
Шеша уже не майнер. Он кочегар. Все видеокарты пропил.
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
century84
12:36
В теории всё просто, но на практике мы имеем дело с хохлами. Не стоит это забывать.
ВКС РФ впервые применили вакуумную авиабомбу ОДАБ-1500 против ВСУ в Сумской области
Вадим Кудрявцев
12:36
Бляя.этот еб ан никогда не успокоится.Обоссым же его потоками пенными,насрем на башку тупую. и утопим в блевотине
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
FelsheR-BAN100712
12:31
Кто о чем, а у чубатых и тут только завить и слезы.
Преступник в США вывел из строя робота-собаку при помощи стрелкового оружия
Фартовый
12:30
у Шеши лучшая экосистема - это когда он заливает в своё жирное пузо, пиво, которое уже кто-то употреблял, например жирная продавщица из пивняка - вкус 90-ых, у Шеши рот онемел когда он выпил её ссанин...
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
Aslan Heroes
12:30
Моë мнение такое - между 4080 и 7900xt лучше брать 4080.А всë что ниже за АМД. Ибо нвидия выпустила такие обмылки и огрызки от видеокарт что АМД уже начала давить и доминировать. Есть шикарная 7800xt ...
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
FelsheR-BAN100712
12:27
они там бухие плавают.
Грузовая баржа столкнулась с мостом в Оклахоме
ev_rus
12:26
Не надо сказок только. Даже монстр полновесный GF4 Ти4600, который на три головы выше GF4 МХ, даже в технологическую альфа демку рекламную знаменитого Дума3 в 800х600 позволил запустить всего в 30-35 ...
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
Фартовый
12:23
Шешан, после того как тебя дефчонки покатали на подводной лодке, не желаешь полетать на ракете? Как раз своими крючками вцепишься в корпус и кааак пооолееетиишь... в Китай например, к любимой тёще.
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
ev_rus
12:21
Небыло мало, у меня 5600 была. И кстати не холодная уже была. И разница там была с 5200 как если сравнить 1050 и 1030.
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем