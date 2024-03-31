Данная пара устройств будет не только оснащена зарядкой мощностью 90 Вт и чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, но также получит датчик камеры Sony IMX882.

Китайская компания Xiaomi представила свой новый смартфон на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3, который уже доступен для покупки в Китае под названием Civi 4 Pro. Однако, компания также подтвердила разработку еще двух новых устройств на базе того же процессора, которые планируется выпустить на североамериканском и европейском рынках.

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Одно из новых устройств называется Poco F6 и находится в стадии разработки. Данный смартфон точно появится на рынках Европы. В свою очередь, Xiaomi объявила, что второе устройство на основе Snapdragon 8s Gen 3 будет выпущено в Китае под брендом Redmi. Сообщается, что данное устройство будет называться Redmi Note 13 Turbo и станет прямым наследником предыдущей модели.

Источники, опубликовавшие информацию на Weibo, раскрыли некоторые характеристики Redmi Note 13 Turbo и Poco F6. По слухам, оба устройства будут оснащены дисплеем с разрешением 1220p и емким аккумулятором на 5000 мА*ч. Однако, отличие заключается в том, что Redmi Note 13 Turbo будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 90 Вт, что на 30 Вт меньше, чем у Redmi Note 13 Pro Plus 5G, но на 23 Вт больше, чем у Poco F5.

Другие характеристики устройств включают основную камеру Sony IMX882 разрешением 50 Мп, которая также доступна в модели OnePlus Ace 3V. Кроме того, Redmi Note 13 Turbo, как сообщается, будет оснащен фронтальной камерой на 20 Мп. В настоящее время неизвестна точная дата выхода этих смартфонов на рынок.