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Китайская компания Xiaomi представила свой новый смартфон на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3, который уже доступен для покупки в Китае под названием Civi 4 Pro. Однако, компания также подтвердила разработку еще двух новых устройств на базе того же процессора, которые планируется выпустить на североамериканском и европейском рынках.
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Одно из новых устройств называется Poco F6 и находится в стадии разработки. Данный смартфон точно появится на рынках Европы. В свою очередь, Xiaomi объявила, что второе устройство на основе Snapdragon 8s Gen 3 будет выпущено в Китае под брендом Redmi. Сообщается, что данное устройство будет называться Redmi Note 13 Turbo и станет прямым наследником предыдущей модели.
Источники, опубликовавшие информацию на Weibo, раскрыли некоторые характеристики Redmi Note 13 Turbo и Poco F6. По слухам, оба устройства будут оснащены дисплеем с разрешением 1220p и емким аккумулятором на 5000 мА*ч. Однако, отличие заключается в том, что Redmi Note 13 Turbo будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 90 Вт, что на 30 Вт меньше, чем у Redmi Note 13 Pro Plus 5G, но на 23 Вт больше, чем у Poco F5.
Другие характеристики устройств включают основную камеру Sony IMX882 разрешением 50 Мп, которая также доступна в модели OnePlus Ace 3V. Кроме того, Redmi Note 13 Turbo, как сообщается, будет оснащен фронтальной камерой на 20 Мп. В настоящее время неизвестна точная дата выхода этих смартфонов на рынок.