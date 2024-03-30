ZBOX Edge MA762 от Zotac — это новый мини-ПК с мощным процессором AMD, который также может работать с несколькими экранами на высоком разрешении.

Zotac представила новинку - мини-ПК ZBox Edge MA762, оснащенный мощным процессором AMD Ryzen 7 7840HS и графическим решением AMD Radeon 780M. Размеры системы удивительно компактны - всего 149,5 x 149,5 мм, а ее толщина - всего 28,5 мм. Благодаря соответствующему креплению VESA, систему можно легко прикрепить к задней части монитора. Компания Zotac утверждает, что ZBox Edge MA762 подходит также для игр в разрешении Full HD с низкой детализацией. Отличной деталью является наличие маленького вентилятора, обеспечивающего эффективное охлаждение.

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Помимо этого, система предлагает возможность обновления, так что оперативная память и SSD находятся в свободном доступе. Она поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти с частотой 5600 МГц и доступны два дополнительных слота для оперативной памяти DDR5. Также можно установить один SSD формата M.2 2280, который подключается через четыре линии PCIe 4.0 и обладает высокой скоростью передачи данных. Важно отметить, что жесткий диск формата 2,5 дюйма и карта памяти не могут быть установлены.

По поводу портов и интерфейсов, ZBox Edge MA762 обладает HDMI 2.1, DisplayPort и USB 4, что позволяет одновременно подключать три экрана 4K. На плате есть также три порта USB 3.2, а два порта Ethernet поддерживают гигабитную скорость. Благодаря Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, можно подключаться к WLAN и использовать устройства ввода Bluetooth или гарнитуры. Важно отметить, что ZBox Edge MA762 еще не поступил в продажу, однако уже вызывает большой интерес.