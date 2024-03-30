Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
ZBOX представила сверхтонкий мини-ПК с Ryzen 7 7840HS для игр в формате Full HD
ZBOX Edge MA762 от Zotac — это новый мини-ПК с мощным процессором AMD, который также может работать с несколькими экранами на высоком разрешении.

реклама

Zotac представила новинку - мини-ПК ZBox Edge MA762, оснащенный мощным процессором AMD Ryzen 7 7840HS и графическим решением AMD Radeon 780M. Размеры системы удивительно компактны - всего 149,5 x 149,5 мм, а ее толщина - всего 28,5 мм. Благодаря соответствующему креплению VESA, систему можно легко прикрепить к задней части монитора. Компания Zotac утверждает, что ZBox Edge MA762 подходит также для игр в разрешении Full HD с низкой детализацией. Отличной деталью является наличие маленького вентилятора, обеспечивающего эффективное охлаждение.

реклама

Помимо этого, система предлагает возможность обновления, так что оперативная память и SSD находятся в свободном доступе. Она поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти с частотой 5600 МГц и доступны два дополнительных слота для оперативной памяти DDR5. Также можно установить один SSD формата M.2 2280, который подключается через четыре линии PCIe 4.0 и обладает высокой скоростью передачи данных. Важно отметить, что жесткий диск формата 2,5 дюйма и карта памяти не могут быть установлены.

По поводу портов и интерфейсов, ZBox Edge MA762 обладает HDMI 2.1, DisplayPort и USB 4, что позволяет одновременно подключать три экрана 4K. На плате есть также три порта USB 3.2, а два порта Ethernet поддерживают гигабитную скорость. Благодаря Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, можно подключаться к WLAN и использовать устройства ввода Bluetooth или гарнитуры. Важно отметить, что ZBox Edge MA762 еще не поступил в продажу, однако уже вызывает большой интерес.

#zotac #мини пк #мини-компьютер #мини-компьютеры #мини #мини компьютер #миникомпьютер #мини- пк #zotac a75-itx wifi b #zotac zbox ma760
+
Написать комментарий (0)
ZOTAC представила мини-компьютеры ZBOX Mini с ИИ на процессорах Intel и AMD
ASUS представила мини ПК ROG NUC с процессором Core Ultra 9 185H по цене 2700 долларов
ZOTAC объявила о расширении своего ассортимента продукции с введением серии GPU-серверов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
5
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
+
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
+
Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
1
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
2
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
4
Chrome на Android предлагает решение проблемы множества вкладок
+
На БАМе началась масштабная реконструкция ключевой станции Тында
+
Смартфон Realme GT 6, появится со Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мА*ч
+
Строительство четырех ГЭС в Сибири общей мощностью 2,5 ГВт обойдется более чем в 500 млрд рублей
+
Anbernic представляет портативную консоль RG35XX в стиле Game Boy
2
Япония и США обменяются данными о целях для ударов крылатыми ракетами «Томагавк»
1
Изготовлен материал с «кремниевыми шипами», который способен уничтожить почти все вирусы
1
Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта
+
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
3
Индия выделяет $3,7 млрд на строительство стены на границе с Мьянмой
+
Xiaomi перестанет выпускать обновления для моделей Redmi Note 10 Pro
1
Xiaomi анонсировала две новые модели умных часов
+
Microsoft утверждает, что пользователи Copilot не умеют формулировать качественные запросы
5
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
+

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
16
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
41
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
4
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
68
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
17
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
18
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
93
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.3
4
Россия возобновляет производство трёхтонных бомб ФАБ-3000: какую роль они сыграют на поле боя
24
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
49

Сейчас обсуждают

kitava
12:00
Что первое, что второе нереально для ВСУ с любыми подачками запада. А с учётом что половина элиты США разочаровалось в этом конфликте и хочет потихоньку слинять...
Зеленский отказался от риторики выхода Украины на границы 1991 года для начала переговоров с РФ
ЧatoБoт
11:59
Уволлы, а давайте в честь шабата накидаем Ивашке Михайлову (он же Моше Иоаныч, он же Трусикер, он же - Элла Кацнелебоген, он же Анастасия Панияц...) полную панамку собачьих пыпысек, чтоб пациент с дру...
Дочерний бренд Cubot Hafury представляет смартфон для женщин Hafury V1
sotar
11:58
Россия возобновляет производство трёхтонных бомб ФАБ-3000: какую роль они сыграют на поле боя
vpoluektov
11:58
Компьютер никогда не заменит человека... во всяком случае, так говорил Ганнибал Лектер
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
dimkahon
11:57
Из той оперы "мне надо, значит, всем надо". Вот в нативе, 4К, по редким событиям те же 29 фпс. Это про "лаги". А что писать про длсс, я сам решать буду.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Иван Горыныч
11:55
Мы эту муйню слыхали в первую неделю сво, а сегодня, ночами черти водят экскурсии по останкам штаба КЧФ в Севастополе, всё ищут свои днк.
Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
huk87
11:55
Я думаю за ИИ будующее, это начало новой эры, новой экономики, вон уже роботы трудятся на заводах, например завод бмв в Венгрии. Иньеллект человека будет нужен чтобы задавать вектор, а интеллект будет...
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Фартовый
11:53
В противостоянии Нвидии и 3DFx проблема была гораздо глубже. Скажу проще 3DFx сама во всём виновата (зажралась и летала от счастья на седьмом небе, не замечая проблем), а хитрожопая куртка их сожрала ...
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Иван Горыныч
11:53
Намедни в Севастополе вся страна советов с писюнами наблюдала увод соколом бомбовоза от густонаселённых районов города- героя Севастополя, пистанулся словно в море.
Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
sotar
11:52
В иранских шахедах-136, которые производились по лицензии основные антенны были снаружи, в герань-2 антенны уже внутри, как и и блок спутниковой навигации российский, и элементная база на 130 нм. Двиг...
На Украине осуществили реверс-инжиниринг "Ланцета-3" и уже приступили к испытанию дрона-аналога
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем