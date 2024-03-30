Стилус совместим со многими iPad, предлагает две кнопки быстрого доступа, 2048 уровней давления и датчик наклона.

Lamy выпускает устройство ввода для различных iPad, а именно Lamy safari note+. Данный девайс совместим с iPad Mini (5-го поколения и новее), iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (6-го поколения и новее), планшетами iPad Pro 12.9 (3-го поколения и новее), а также всеми моделями iPad Pro 11. Lamy сразу предупреждает, что рассматриваемые iPad уже должны быть обновлены как минимум до iOS 12.2 или выше, чтобы их устройство работало без проблем на каждом iPad.

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Lamy Safari note+ предназначен для создания точных зарисовок и заметок, поскольку цифровой стилус поддерживает 2048 уровней давления. Доступна чувствительность к наклону, поэтому эффекты затенения можно создавать с помощью соответствующих кистей. Наконечник сменный, как это обычно бывает у стилусов такого типа. Доступны две кнопки быстрого набора, на которые можно назначить часто выбираемые действия. Это позволяет пользователям, например, быстро отменять записи или легко получать доступ к цифровому ластику.

Светодиодный дисплей показывает текущий статус и загорается красным, когда батарея разряжена. Стилус заряжается не через Lightning, а через USB-C от розетки. Информации о времени автономной работы пока нет. Lamy safari note+, вероятно, также предназначен для детей, которые, возможно, уже используют аналогичную ручку в аналоговой форме в школе. Lamy safari note+ должна быть выпущена в середине года, но информация о цене пока недоступна.