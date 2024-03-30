Опубликовано изображение новой версии, демонстрирующее дизайн с ромбовидным узором, двумя датчиками камеры и светодиодной подсветкой.

В октябре 2023 года компания Vivo выпустила на индийский рынок Y17s, устройство бюджетного класса на чипсете Helio G85. Инсайдер Парас Гуглани сообщил, что Vivo готовится возродить интерес к этому устройству, выпустив в ближайшее время слегка модифицированный аппарат.

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По словам Параса, Vivo планирует запустить в Индии новый цветовой вариант Vivo Y17 под названием "Diamond Orange". Эта версия будет обладать 128 ГБ встроенного хранилища и 6 ГБ оперативной памяти, в то время как предыдущие модели, продававшиеся в цветах Glitter Purple и Mystic Green, были ограничены 4 ГБ оперативной памяти. А при помощи Virtual RAM можно значительно расширить ОЗУ на те же 6 ГБ. Парас также поделился изображениями нового цветового варианта, демонстрирующими заднюю панель. На них также можно увидеть ромбовидный узор, датчик двойной камеры и светодиодную подсветку.

У Vivo Y17s имеется 6,56-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением HD+ 720 x 1612 пикселей. Стандартная частота обновления составляет 60 Гц, а яркость - до 840 нит. Он оснащен чипсетом MediaTek Helio G85, встроенной памятью eMMC 5.1 с возможностью расширения через специальный слот для карт microSD, а также оперативной памятью LPDDR4x. С программной стороны телефон работает под управлением FunTouch OS 13, которая основана на Android 13.

Для фотосъемки предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера и 50-мегапиксельная основная камера с 2-мегапиксельным объективом для боке на задней панели. Аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч поддерживает быструю зарядку 15 Вт. Среди других характеристик - поддержка двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем и корпус, соответствующий стандарту IP54.