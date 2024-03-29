Зарядное устройство Legion C170 GaN может обеспечивать мощность 170 Вт и совместимо с несколькими протоколами.

Зарядное устройство Lenovo Legion C170 GaN Charger было представлено в Китае как тонкий адаптер питания для ноутбуков, который можно носить с собой каждый день. При размерах 71 x 71 x 31 мм и весе около 245 г адаптер питания способен обеспечить быструю зарядку мощностью 170 Вт, а в сочетании с кабелем CtoSlim может работать с большинством недавно выпущенных ноутбуков Legion в "производительном" режиме.

реклама

Что касается кабеля CtoSlim, то он входит в комплект поставки адаптера питания Legion C170 и имеет встроенный чип E-Mark. Благодаря этому чипу устройство идентифицирует подключенный ноутбук и обеспечивает безопасную зарядку. Однако это не единственный механизм безопасности, реализованный Lenovo. Адаптер также обеспечивает защиту от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева. Кроме того, Lenovo Legion C170 поддерживает несколько протоколов зарядки. Среди них QC 3.0, PD 3.0 и PPS. Благодаря им это GaN-зарядное устройство может заряжать не только ноутбуки, но и смартфоны и планшеты. Конечно, для этого необходимо использовать кабель USB-C - USB-C, который, судя по всему, не входит в комплект поставки адаптера.

По дизайну C170 напоминает недавно обновленное зарядное устройство C140 GaN также от Lenovo. Как уже говорилось выше, оно значительно легче и компактнее, что должно облегчить переноску адаптера. Что касается цены, то стартовая стоимость адаптера питания Legion C170 GaN составляет 249 юаней (около 3 200 рублей). Lenovo еще не объявила о глобальной доступности, но, возможно, скоро его можно будет приобрести на AliExpress и у других сторонних ритейлеров в Китае.