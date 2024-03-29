На днях устройство было одобрено сертификацией NBTC Таиланда, а также появилось в базе данных консоли Google Play, где указаны основные характеристики.

По последним сообщениям, компания Infinix занимается разработкой игрового телефона среднего класса под названием Infinix gt 20 Pro. Данное устройство будет являться преемником успешной модели gt 10 Pro, которая была анонсирована в прошлом году. Полученная информация свидетельствует о том, что gt 20 Pro имеет номер модели X6871. Недавно устройство было сертифицировано такими платформами, как Wi-Fi Alliance, TUV, TKDN (Индонезия), EEC (Европа), BIS (Индия) и FCC. Также оно появилось на сайте Geekbench, где были раскрыты некоторые из его ключевых характеристик. Также было раскрыто, что устройство получило сертификацию от NBTC Таиланда и уже присутствует в базе данных Google Play Console.

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Согласно информации в списке Play Console, Infinix gt 20 Pro будет иметь экран с разрешением FHD+ 1080 x 2436 пикселей. В листинге также отмечается, что устройство оснащено чипом Dimensity 8200 (MT6896Z/CZA) и 12 ГБ оперативной памяти. Отчет также указывает на то, что gt 20 Pro получит операционную систему Android 14.

Другие источники сообщают, что устройство будет представлено в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Данный смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Вероятно, экран gt 20 Pro будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц.