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СтарыйДед
Honor выпустила смартфоны Play 50 и Play 50m с похожими характеристиками
Смартфоны Play 50 и Play 50m работают на процессоре Dimensity 6100+ и оснащены системой MagicOS 8.0 на базе Android 14.

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Honor, китайская компания, незаметно для многих выпустила новую пару смартфонов - Honor рlay 50 и Honor рlay 50m. И хотя характеристики и базовые настройки обоих устройств схожи, они отличаются по некоторым мелочам и цене.

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Как говорилось ранее, оба устройства, Honor Play 50 и Play 50m, имеют общие основные функции и схожий дизайн. Однако, различия начинаются с выбора цветовых вариантов. Honor рlay 50 предлагает более разнообразную палитру: звездно-фиолетовый, черный нефритовый зеленый и магически-черный, в то время как Honor рlay 50m ограничивается более классическими вариантами - магически-черный и небесно-голубой. Неудивительно, что при одинаковом дизайне у них одинаковые размеры: 163,59 x 75,33 x 8,39 мм и вес около 190 г. Оба телефона оснащены 6,56-дюймовым TFT-экраном с каплевидным вырезом, разрешением 720 x 1612 пикселей и обновлением до 90 Гц, что обеспечивает плавное изображение для повседневного использования. Внутри устройств установлен процессор Dimensity 6100+ и на базе Android 14 установлена система MagicOS 8.0. Такая комбинация должна обеспечить достаточную мощность для повседневных задач и игр.

Что касается камеры, серия Honor рlay сохраняет свою устоявшуюся концепцию. На задней панели находится одна основная камера на 13 мегапикселей, парная ей 5-мегапиксельная фронтальная камера для селфи. Поэтому не стоит ожидать революционных возможностей в области фотосъемки, но для обычных фотографий и видеозвонков они будут вполне приемлемыми. Питается устройство от мощного аккумулятора ёмкостью 5200 мА*ч, которого хватит на целый день большинству пользователей. Honor предлагает минимальную скорость зарядки устройств - 10 Вт.

Основное различие между Honor рlay 50 и рlay 50m заключается в цене. Honor рlay 50 начинается с модели 6 ГБ + 128 ГБ по цене 1199 юаней (примерно 15 300 рублей), а версия 8 ГБ + 256 ГБ доступна за 1399 юаней (примерно 17 900 рублей). В то же время, Honor рlay 50m имеет стартовую цену в 1499 юаней (примерно 19 100 рублей) за модель 6 ГБ + 128 ГБ, а версия 8 ГБ + 256 ГБ стоит 1899 юаней (примерно 24 200 рублей).

#смартфон #honor #смартфон 2024 #honor play
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