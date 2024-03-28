Ключевые функции включают поддержку сетей mmWave 5G, MAC NPU 6K, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Благодаря опубликованным спискам Geekbench, сейчас известна большая часть информации о процессоре Exynos 1480 в смартфоне Samsung Galaxy A55. Однако по какой-то причине Samsung ни разу не упомянула о нем при выпуске смартфона в начале этого месяца. И, наконец, компания представила специальную страницу с техническими характеристиками Exynos 1480. Этот процессор оснащен 4 ядрами ARM Cortex-A78 (2,75 ГГц) и четырьмя ядрами Cortex-A55 (2,0 ГГц). Для обработки графики используется графический процессор с поддержкой Xclipse на основе RDNA 3.

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Одной из особенностей Exynos 1480 является встроенная поддержка искусственного интеллекта. Samsung утверждает, что использует "AI Engine с 6K MAC NPU", который, по-видимому, является сокращенной версией "AI Engine с 17K MAC NPU (2-GNPU + 2-SNPU)" Exynos 2400. Теоретически Galaxy A55 может иметь функции Galaxy AI из серии Galaxy S24. Однако в официальной дорожной карте One UI 6.1 Galaxy A55 не упоминается, поэтому неизвестно, получит ли он обновление.

Exynos 1480 поддерживает различные варианты беспроводного подключения, включая Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G с частотами менее 6 ГГц, mmWave 5G и LTE категории 18. Он способен обеспечить питание для дисплея FHD+ с частотой 144 Гц, оснащен одной камерой с разрешением 200 МП (64 МП при 30 кадрах в секунду, 32 МП + 32 МП при 20 кадрах в секунду), а также кодировать/декодировать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате H.264. Поддерживается память/хранилище LPDDR5/UFS 3.1, что вполне подходит для пользователей среднего уровня. Процессор производится на узле "4 нм", предположительно с использованием собственной технологии Samsung 4LPP+.