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СтарыйДед
Infinix Note 40 Pro 5G станет первым телефоном серии с магнитной беспроводной зарядкой
Магнитная беспроводная зарядка обеспечит стабильное соединение, обеспечивая более быструю и эффективную зарядку.

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Серия смартфонов Infinix Note 40 Pro планируется запустить в апреле в Индии. На странице продукта на Flipkart уже упоминаются некоторые ключевые характеристики будущих моделей Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G. Как и в прошлом году, бренд Infinix сосредоточился на предоставлении улучшенных и быстрых возможностей зарядки для серии Note 30, и ожидается, что серия Note 40 также будет иметь первоклассные функции зарядки.

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Магнитная беспроводная зарядка обеспечивает стабильное соединение и более быструю, эффективную зарядку. В отличие от традиционной беспроводной зарядки, которая использует индукционную технологию и требует точного размещения устройств на зарядной площадке для начала процесса зарядки, магнитная беспроводная зарядка обеспечивает более комфортную работу благодаря механизму безопасного крепления и быстрой зарядке. До настоящего времени только устройства iPhone компании Apple использовали магнитную беспроводную зарядку с помощью технологии MagSafe, которая появилась в серии iPhone 12 в 2020 году. В мобильных устройствах на базе Android эта функция отсутствует, но, похоже, серия Infinix Note 40 станет первой коммерчески доступной линейкой смартфонов на Android, поддерживающей магнитную беспроводную зарядку.

На странице Flipkart указывается, что серия Note 40 будет оснащена мощной беспроводной зарядкой MagCharge мощностью 20 Вт. Кроме того, модели Note 40 будут поддерживать обратную беспроводную зарядку, позволяя пользователям заряжать другие устройства, такие как телефоны, наушники и другие совместимые гаджеты. Также модели Note 40 будут оснащены чипом Cheetah X1 для управления питанием. В серии Note 40 также будет доступны 4G-версии Note 40 и Note 40 Pro, но, кажется, эти модели будут доступны не на всех рынках. Вместо них будут выпущены только 5G-модели на базе процессора Dimensity 7020, такие как Note 40 Pro и Note 40 Pro+.

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