Можно отметить, что X Fold3 Pro имеет водонепроницаемость IPX8, как и Galaxy Z Fold5.

Vivo представила очередную складную модель версии "Pro" - Vivo X Fold3 Pro. Компания уже выпустила несколько моделей этой серии, включая X Fold, X Fold Plus и X Fold2. Новинка X Fold3 Pro является более толстой и тяжелой, чем X Fold3, который сейчас является самым крупным складным устройством. Размеры X Fold3 Pro составляют 159,96 x 72,55-142,4 x 5,2-11,2 мм, а весит она 236 грамм. Повышенный вес объясняется двойной аккумуляторной системой, емкость которой составляет 2*2850 мА*ч, обеспечивая общую емкость 5700 мА*ч. Помимо этого, X Fold3 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, в то время как X Fold2 имеет мощность 80 Вт, и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. X Fold3, наоборот, поддерживает только проводную зарядку мощностью 80 Вт без беспроводной функции.

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X Fold3 Pro также имеет некоторые улучшения по сравнению с X Fold3 в технических характеристиках. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 вместо Snapdragon 8 Gen 2 в X Fold3, а кроме того, оснащен супертелеобъективом Zeiss на 64 Мп с оптическим зумом 3x, в то время как X Fold3 имеет портретную камеру на 50 Мп. Камера X Fold3 Pro также имеет 100-кратный цифровой зум для фотографий. Несмотря на это, основная камера X Fold3 Pro, так же как и в обычной модели X Fold3, имеет разрешение 50 Мп, а сверхширокоугольная камера и двойная фронтальная камера имеют разрешение 32 Мп. Основная камера X Fold3 Pro обладает более широкой диафрагмой F/1,68 по сравнению с F/1,75 у X Fold3.

Кроме того, X Fold3 Pro имеет те же AMOLED-дисплеи с разрешением 2480 x 2200 пикселей и 2748 x 1172 пикселей, что и X Fold3, размеры которых составляют соответственно 8,03 и 6,53 дюйма. X Fold3 Pro выпускается в цветах Light Feather White и Thin Wing Black, так же, как и X Fold3. Неудивительно, что X Fold3 Pro продается по более высокой цене, благодаря улучшениям в аккумуляторе, процессоре и камере. Хотя глобальные цены от Vivo еще не подтверждены, устройство продается в Китае по цене 9 999 юаней (примерно 128 000 рублей) или 10 999 юаней (примерно 140 000 рублей) в зависимости от модели с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Иными словами, цена на X Fold3 Pro оказалась значительно ниже, чем предполагалось ранее.