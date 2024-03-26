Проектом занимаются любители и его цель — предоставить возможность подключить подходящую клавиатуру BlackBerry к любому современному телефону.

На данный момент физические клавиатуры на смартфонах являются редкостью. Однако сообщество DIY (сделай сам) предложило множество решений, которые позволяют воссоздать ощущение встроенной физической клавиатуры на смартфоне. Один из таких проектов, названный Fairberry, ставит своей целью предложить возможность работы с физической клавиатурой Blackberry на современных смартфонах. Справка: компания Blackberry выпустила телефон Q10 еще в 2013 году, и его отличительной особенностью была физическая QWERTY-клавиатура. Несмотря на то, что устройство устарело и было снято с производства, его по-прежнему можно найти.

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Положительной частью проекта является то, что он основан на открытом исходном коде. Следовательно, теоретически возможно присоединить самостоятельно сделанную физическую клавиатуру к любому современному телефону. Однако стоит отметить, что Fairberry не является полностью готовым аксессуаром, аналогичным клавиатурным чехлам, таким как "Clicks". Для его работы потребуется провести некоторые настройки и собрать устройство самостоятельно. Что касается самого клавишного механизма, он основан на специальной печатной плате, которая позволяет клавиатуре Blackberry Q10 работать с современным смартфоном. Пользовательская плата может быть подключена к портам Micro USB, USB-C или Lightning в зависимости от модели телефона.

Изначально данное устройство было разработано для совместной работы с Fairphone 4, но его дизайн и разъем могут быть изменены и адаптированы для совместимости с любым другим смартфоном. Если говорить о печатной плате, то ее можно заказать у компании-производителя, предоставив индивидуальные размеры и дизайн. Кроме того, помимо печатной платы, потребуется 3D-печать корпуса, который идеально подойдет для вашего телефона. Кстати, последняя версия Fairberry, версия 3.0, значительно упрощает процесс сборки и настройки устройства.