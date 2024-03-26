Также известно, что он оснащен панелью BOE 8T LTPO с разрешением до 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

Ожидается, что в апреле в Китае состоится запуск смартфона Realme gt neo 6 se. И в преддверии этого, раскрываются ключевые детали об этом устройстве. Уже был частично показан дизайн задней части телефона, а сегодня инсайдер digital chat station поделился официальным изображением устройства в зеленом цвете.

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На утечке рендера задняя панель Realme gt neo 6 se имеет три круглых модуля в верхней части. В этих модулях размещены два блока камер, а в третьем - двойные светодиодные вспышки. Инсайдер утверждает, что объектив камеры не выступает из корпуса. На правом краю телефона находятся кнопки регулировки громкости и включения. Другие утечки изображений (показанные ниже) показывают, что экран gt neo 6 se имеет небольшое скругление по бокам. Возможно, кроме зеленого, телефон будет представлен также в черном варианте.

Realme gt neo 6 se будет обладать 6,78-дюймовым дисплеем. Говорится, что экран будет оснащен панелью BOE 8T LTPO с разрешением до 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 6000 нит. На данный момент известно, что под корпусом gt neo 6 se будет установлен процессор Snapdragon 7+ Gen 3. Также сообщается, что телефон будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Утечка также указывает, что главная камера будет использовать 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией изображения.

Другие отчеты указывают на то, что топовая версия gt neo 6 se может иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.