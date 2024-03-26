Oracle оснащены 1,96-дюймовым HD-экраном, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти.

Fire-Boltt представляет новую модель умных часов Oracle, которые имеют подключение к 4G LTE и операционную систему Android, позволяющую загружать приложения из Google Play Store. Эти часы являются продолжением серии Fire-Boltt Dream, которые были выпущены с Android 8.1 и позиционировались, как компактный смартфон.

реклама

Oracle имеют квадратный циферблат с вращающейся заводной головкой и функциональную кнопку для удобства использования. Предлагается несколько вариантов ремешков, включая джинсовый, силиконовый и металлический. Oracle оснащены 1,96-дюймовым HD-экраном, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Они также могут подключаться к GPS и Wi-Fi. Благодаря доступу к Google Suite, пользователи могут легко получить доступ к различным приложениям со своего запястья. Часы работают от аккумулятора емкостью 700 мА*ч и могут использоваться до 36 часов при использовании в обычном режиме и до 8 часов при активном использовании.

Владельцы часов Oracle, заинтересованные в здоровье и фитнесе, также могут воспользоваться функциями непрерывного мониторинга сердечного ритма и различными спортивными режимами, предлагаемыми в Health Suite от Fire-Boltt. Часы доступны в различных цветах, включая черный хром и облачный шепот, и стоят от 4999 рупий (примерно 5500 рублей).