В следующей версии iOS появится более настраиваемый домашний экран, который позволит пользователям iPhone размещать значки своих приложений в более свободной сетке.

Благодаря новой функции в iOS 18, iPhone сможет стать более похожим на устройства Android, чем когда-либо раньше. Исходя из информации, полученной от "знакомых с вопросом" со ссылкой на предыдущие заявления Марка Гурмана о «более настраиваемом» интерфейсе, следующая версия iOS позволит пользователям более свободно размещать приложения на главном экране iPhone. Несмотря на то, что приложения все еще будут привязаны к сетке, в iOS 18 может появиться функция вставки пустых мест в эту сетку для удобного размещения приложений.

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В настоящее время создание пространства на главном экране возможно только с помощью различных обходных путей, например, использование приложений-ярлыков для создания пустого виджета или стороннего приложения, подобного Widgy. Однако слухи утверждают, что в iOS 18 будет встроена функция пустых мест, и это означает, что больше не потребуется придумывать различные фишки. Запросы пользователей Apple о свободном расположении значков приложений появились еще в ранних версиях iOS. Ограничение вариантов размещения приложений давно стало основной причиной разногласий между iOS и Android. Android позволяет пользователям размещать приложения где угодно, хотя и при определенных ограничениях. Настраиваемые домашние экраны остаются одним из преимуществ Android-смартфонов.

До появления виджетов в iOS 14 (функции, присутствующей в Android задолго до ее появления на Apple-устройствах), единственным способом создать пустое место между приложениями на iPhone или разместить приложения за пределами упорядоченной сетки было сделать джейлбрейк и установить определенное приложение. Однако следует относиться с некоторым уровнем недоверия к этим слухам. Гурман не сообщил подробностей о том, что он имел в виду под «более настраиваемым» интерфейсом, и «знакомые с этим вопросом» могут вполне быть недостоверными источниками. Тем не менее, Apple, скорее всего, представит iOS 18 на конференции WWDС в июне.