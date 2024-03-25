Пользователь Weibo опубликовал две совершенно разные оценки Apple A18 Pro в Geekbench.

На данный момент большинство слухов гласит, что процессор Apple A18 Pro, установленный на iPhone 16 Pro (предварительно), превосходит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и даже MediaTek Dimensity 9400. Предполагаемые результаты тестов флагманского процессора Qualcomm показывают его производительность на уровне 3500 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и около 10 000 баллов в многоядерном. Однако один пользователь на Weibo раскрыл несколько подробностей о процессоре Apple A18 Pro в сравнении с другими моделями (на момент выхода данной статьи, посты на Weibo были удалены).

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Первое сообщение на Weibo указывает, что процессор Apple A18 Pro набрал 3570 и 9310 баллов в тесте Geekbench 6, что делает его примерно на 22% быстрее, чем A17 Pro в одноядерной производительности и на 28% быстрее в многоядерном тесте. Аналогично, в Geekbench 6 A18 Pro набирает 2571 балл (на 20% быстрее, чем A17 Pro) и 7359 баллов (на 38% быстрее). Однако данные оценки кажутся слишком высокими для двух чипов, выпущенных с разницей в год, особенно учитывая использование A18 Pro более старого узла N3E TSMC, который многие считают менее продвинутым по сравнению с N3B A17 Pro.

Следующий пост на Weibo представляет более реалистичную картину: A18 Pro набрал 2822 и 8571 баллов в тесте Geekbench 6 и 2517 и 7359 баллов в тесте Geekbench 5. Эти результаты более или менее идентичны показателям Apple A17 Pro. Источник также указывает, что эти данные нельзя рассматривать как окончательные, так как Apple, как и другие производители, экспериментирует с параметрами, чтобы узнать, насколько можно повысить производительность A18 Pro.

Наконец, источник информации также сообщает о производительности графического процессора A18 Pro. В тесте Gfxbench Aztec Ruins High Tier Offscreen (1440p) он показал результат в 83 кадра в секунду, что примерно на 38% быстрее, чем у A17 Pro (60,5 кадра в секунду). Это кажется правдоподобным, учитывая, что каждое новое поколение графических процессоров Apple всегда приносит значительный прирост производительности. Однако пока неизвестно, сможет ли он конкурировать с Xclipse на базе RDNA 3 Exynos 2500 и графическим процессором Qualcomm Adreno 940.

Как всегда, приведенные выше оценки процессора A18 Pro являются лишь предположениями и должны рассматриваться как таковые, пока не появятся более достоверные данные. Фактическая производительность, безусловно, будет где-то посередине. В этот раз конкуренция за звание лучшего процессора находится на очень высоком уровне: новый Snapdragon 8 Gen 4 на базе NuVia, MediaTek Dimensity 9400 на базе Cortex-X5 и Exynos 2500 от Samsung на 3GAP.