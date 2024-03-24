Также они могут похвастаться аккумулятором на 25 часов, быструю зарядку и низкую задержку в 0,06 сек.

Компания Baseus представила на рынок новые наушники - Clip AirGo 1 Ring с открытым ухом и впечатляющим временем автономной работы до 25 часов. Новинка уже доступна для покупки и стоит 138 юаней (около 1 800 рублей). Основной особенностью модели AirGo 1 Ring является возможность достичь объемного звука в формате 360 градусов. Этот эффект достигается благодаря использованию 12-миллиметровых динамиков и технологии пространственного звука. Она призвана создавать более реалистичное и захватывающее впечатление от прослушивания музыки с открытыми наушниками. Несмотря на открытое ухо, AirGo 1 Ring обеспечивает направленную передачу звука и точный угол уха в 20 градусов, что минимизирует утечку звука и поддерживает высокое качество звучания.

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Что касается времени автономной работы, AirGo 1 Ring может работать до 6 часов без подзарядки, а с использованием зарядного чехла общее время воспроизведения увеличивается до 25 часов. Чехол поддерживает функцию быстрой зарядки, которая позволяет получить 2 часа проигрывания всего за 10 минут зарядки. Вес каждого наушника составляет всего 4,5 грамма, а прозрачный двухслойный ушной крючок обеспечивает комфортное и надежное ношение на протяжении всего дня.

Помимо эргономики, AirGo 1 Ring обладает множеством полезных функций. Наушники оснащены Bluetooth 5.3 для стабильного и энергоэффективного подключения. Они также поддерживают технологию Baseus Smart Dual Connect, что позволяет одновременно подключаться к двум устройствам, что особенно удобно для рабочих звонков и прослушивания личной музыки. Время задержки в играх составляет всего 0,06 секунды, что обеспечивает синхронизацию звука и видео во время использования. Приложение Baseus дополнительно расширяет возможности использования, позволяя настроить пользовательские кнопки, регулировать положение наушников и выбирать из 12 звуковых эффектов эквалайзера. Сенсорное управление на наушниках позволяет легко управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки, переключаться между звуковыми режимами и даже активировать голосового помощника.