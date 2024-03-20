Ожидается, что смартфон будет предлагать различные функции профессиональной камеры, предназначенные для максимизации потенциала встроенного оборудования прямо из камеры.

Компания Xiaomi представила систему камер Civi 4 Pro перед ее запуском, запланированным на 21 марта. Система камер оснащена объективом Leica Optical Summilux (аналогично Xiaomi 14 Pro) с большой диафрагмой f/1,63 и внутренним датчиком Omnivision Light Fusion 800 с разрешением 50 МП. Основной датчик Light Fusion 800 имеет формат 1/1,55 дюйма, размер пикселя 2,0 мкм и динамический диапазон 13,2EV. Впервые он был использован в Redmi K70 Pro, выпущенном в конце прошлого года, и немного меньше, чем у основного датчика Light Fusion 900 (OVX9000) Xiaomi 14 Pro размером 1/1,31 дюйма.

реклама

Кроме того, объективы Leica Summilux специализируются на съемке при слабом освещении, благодаря особому типу стекла с уникальными отражающими свойствами. Ожидается, что телефон будет предлагать функции профессиональной камеры, включая мастер-портрет, с целью максимизации потенциала встроенного оборудования прямо из камеры.

Ещё известно, что телефон будет доступен в четырех различных цветовых вариантах и будет оснащен недавно анонсированным Snapdragon 8S Gen 3 – урезанной версией флагманов 2024 года, таких как серия Galaxy S24. Этот чип делает Xiaomi Civi 4 Pro мощным устройством, способным конкурировать с флагманскими моделями. Также ожидается, что Xiaomi Civi 4 Pro будет оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p (2400 × 1080) и частотой обновления 120 Гц, а также частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Дизайн задней панели имеет большой круглый модуль камеры, со встроенной вспышкой. Он остался практически неизменным по сравнению с предшествующей версией, Xiaomi Civi 3.