Смартфон набрал 1135 баллов в одноядерных тестах и ​​3037 баллов в многоядерных тестах.

Компания OnePlus намерена выпустить новый смартфон под названием Nord CE 4 по всему миру 1 апреля. Перед крупным анонсом, устройство появилось на Geekbench. Согласно результатам тестирования, модель с номером CPH2613 набрала 1135 баллов в одноядерных тестах и 3037 баллов в многоядерных тестах. Как уже известно, данное устройство оснащено процессором Snapdragon 7 Gen 3, так как это уже было подтверждено самой компанией OnePlus. SoC обладает архитектурой ЦП 1+3+4. При этом основное ядро работает на частоте до 2,63 ГГц, три ядра производительности работают на частоте 2,4 ГГц, а четыре ядра эффективности - на частоте 1,8 ГГц. Кроме этого, информация из Geekbench также указывает на то, что телефон поставляется с предустановленной операционной системой Android 14.

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Оперативная память у модели Nord CE 4 будет стандарта LPDDR4X, а встроенная память - UFS 3.1. Смартфон будет доступен в двух вариантах: 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, известно о наличии слота для карты microSD для тех, кто желает расширить память устройства. Что касается дизайна, смартфон будет иметь вертикально расположенную двойную камеру на задней панели. Верхняя часть устройства также будет оснащена ИК-передатчиком и микрофоном, а кнопки питания и регулировки громкости будут расположены на правой стороне рамки устройства. К сожалению, устройство, похоже, не будет включать классический слайдер уведомлений, который присутствует в других моделях OnePlus.

По имеющимся данным предполагается, что Nord CE 4 может быть обновленной версией модели OPPO K12, которая ожидается в ближайшее время в Китае.