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СтарыйДед
OnePlus Nord CE 4 с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 прошёл тестирование на Geekbench
Смартфон набрал 1135 баллов в одноядерных тестах и ​​3037 баллов в многоядерных тестах.

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Компания OnePlus намерена выпустить новый смартфон под названием Nord CE 4 по всему миру 1 апреля. Перед крупным анонсом, устройство появилось на Geekbench. Согласно результатам тестирования, модель с номером CPH2613 набрала 1135 баллов в одноядерных тестах и 3037 баллов в многоядерных тестах. Как уже известно, данное устройство оснащено процессором Snapdragon 7 Gen 3, так как это уже было подтверждено самой компанией OnePlus. SoC обладает архитектурой ЦП 1+3+4. При этом основное ядро работает на частоте до 2,63 ГГц, три ядра производительности работают на частоте 2,4 ГГц, а четыре ядра эффективности - на частоте 1,8 ГГц. Кроме этого, информация из Geekbench также указывает на то, что телефон поставляется с предустановленной операционной системой Android 14.

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Оперативная память у модели Nord CE 4 будет стандарта LPDDR4X, а встроенная память - UFS 3.1. Смартфон будет доступен в двух вариантах: 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, известно о наличии слота для карты microSD для тех, кто желает расширить память устройства. Что касается дизайна, смартфон будет иметь вертикально расположенную двойную камеру на задней панели. Верхняя часть устройства также будет оснащена ИК-передатчиком и микрофоном, а кнопки питания и регулировки громкости будут расположены на правой стороне рамки устройства. К сожалению, устройство, похоже, не будет включать классический слайдер уведомлений, который присутствует в других моделях OnePlus.

По имеющимся данным предполагается, что Nord CE 4 может быть обновленной версией модели OPPO K12, которая ожидается в ближайшее время в Китае.

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Chihonya
12:39
да , да и пить только со стекла, а не баклах, правда шишун, ты же всегда со стекла пьешь?
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Вадим Кудрявцев
12:39
Да упаси Боже от такого успеха:)
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Шовкат Ташпулатов
12:38
Ну внизу там 65 комментариев посмотри. Кстати 22.000 просмотров. Меня там даже угрожали в чёрный список скриншотики присылали какие-то бомжи. Но просмотры Не уменьшаются
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Apsheronsky tchai
12:38
Рекомендую налить в декантер с полторашкой Майкопского.
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Chihonya
12:37
ты лучше поведай какой ты там комп купил, что в статье хотел описать?
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Вадим Кудрявцев
12:36
Успешный среди бомжей ,ну спорить не буду.вижу по тому что ты куришь и что ты пьешь.уровень нищука -бомжа.в сарае где ты живешь срач что пипец -но да.ты успешный шишкин-мастурбек
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Шовкат Ташпулатов
12:34
Не завидуй, Я востребовательный человек. Мою знания ценят, и меня приглашают, А ты только можешь говной зелота хавать.
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Шовкат Ташпулатов
12:34
Да ладно Не ной, когда-нибудь ты тоже будешь успешным таким же как и я
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Вадим Кудрявцев
12:34
я думал ты про свою выхлопную,после того как тебе после майкопского ее прочистили
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Вадим Кудрявцев
12:32
такое дерьмо, как ты пьешь, пить может ток совсем опущенный алкаш,я себя как то ценю еще,чтоб такую ссанину пить
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
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