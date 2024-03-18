Цзя Цзиндун, генеральный менеджер и вице-президент Vivo, официально анонсировал Vivo Pad3 Pro.

Наконец-то было объявлено официальное появление Vivo pad 3 Pro после большого количества утечек. Цзя Цзиндун, генеральный менеджер и вице-президент компании, представил подробный обзор будущего планшета. Как и предполагалось, это действительно будет флагманское устройство. Важно отметить, что подтверждено, что pad 3 Рro будет оснащен чипсетом Dimensity 9300 от MediaTek. В своем посте Цзя Цзиндун утверждает, что планшет является «лидером в тестах», что можно считать правдой, учитывая, что чипсет от MediaTek уже три месяца подряд доминирует во рейтингах Аntutu.

реклама

Что касается экрана, Vivo pad 3 Pro будет оснащен 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3,1k, частотой обновления 144 гц и защитой глаз. Важно отметить, что планшет будет поддерживать Vivo pencil 2 - стилус, который, по словам Цзя Цзиндуна, отлично имитирует рукописный ввод и идеально подходит для художественных работ. Кроме того, Цзя Цзиндун также упомянул емкость аккумулятора и качество звука pad 3 Pro. Планшет будет оснащен большим аккумулятором емкостью 11 500 мА*ч и акустической системой с 8 динамиками, что обеспечит хорошее звучание.

В отношении программного обеспечения, Vivo pad 3 Pro будет работать на базе Originos 4, специальной оболочки, основанной на Android 14. Планшет также будет иметь функции, направленные на повышение производительности, и поддержку дополнительной крышки-клавиатуры. Остальные детали и цена пока не были раскрыты. Однако известно, что Vivo pad 3 Pro официально дебютирует вместе с x fold 3 на китайском рынке уже во вторник на следующей неделе.