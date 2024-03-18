В преддверии пресс-релиза новых продуктов, информатор Эваб Бласс поделился информационным изображением функций чипа Snapdragon 8s Gen 3.

Сегодня компания Qualcomm проведет пресс-мероприятие, на котором будет представлена новая линейка чипов. Ожидается, что среди них будут Snapdragon 8S Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 3. До начала мероприятия инсайдер под ником Эваб Бласс опубликовал информационное изображение, демонстрирующее функции чипа Snapdragon 8S Gen 3.

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Согласно предоставленной инфографике, новая модель Snapdragon 8S Gen 3 сохранит возможность аппаратного ускорения трассировки лучей, которая впервые появилась в прошлом поколении чипа, Snapdragon 8 Gen 3. Эта функция помогает обрабатывать сложные вычисления, необходимые для создания более реалистичного освещения, теней и отражений в играх и других приложениях. Кроме того, в новом чипе также будет встроен Adreno Frame Motion Engine 2.0, представленный ранее в Snapdragon 8 Gen 3. Эта технология потенциально способна удвоить частоту кадров в играх с 60 до 120 кадров в секунду путем генерации дополнительных кадров между основными, создаваемыми самой игрой.

Чип также будет включать в себя 18-битную функцию тройного когнитивного ISP для обработки изображений и видео. Она предоставляет такие функциональные возможности, как постоянно включенная камера, улучшение фотографий, семантическая сегментация, Snapdragon при слабом освещении (LLV) и возможность 2x SHDR (сверхвысокий динамический диапазон). В части связи чип будет поддерживать мобильную связь FastConnect 7800 и Wi-Fi 7 с функцией HBS (спектр высокой пропускной способности), а также радиочастотную систему с модемом Snapdragon X70 5G, 5G AI-процессором и последней версией 17 5G, обеспечивая лучшую производительность и расширенный диапазон возможностей.

Важным аспектом этого чипа станет использование генеративного искусственного интеллекта на устройстве, позволяющее генерировать изображения с помощью искусственного интеллекта и поддерживать до 10 миллиардов параметров. Это впечатляющая цифра для устройства с низким энергопотреблением, такого как смартфон.