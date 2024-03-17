Утверждается, что Snapdragon 8s gen 3 это одна из версий Snapdragon 8 gen 3 с пониженной тактовой частотой.

Realme официально объявила о скором выпуске Realme gt neo 6 se на китайском рынке. Кроме того, было подтверждено, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 7+ gen 3. В дополнение к модели se, компания планирует выпустить Realme gt neo 6, который будет оснащен новым чипом Snapdragon 8-й серии.

В начале февраля устройство Realme с номером модели rmx3851 с новым чипом было обнаружено на Geekbench. Сейчас это же устройство появилось в базе данных Antutu, что указывает на приближение его запуска.

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В декабре 2023 года Realme объявила о Realme gt 5 pro с процессором Snapdragon 8 gen 3. До официального анонса это устройство было замечено на Antutu с впечатляющим результатом в 2,2 миллиона очков. Как видно на скриншоте, Realme gt neo 6 с процессором Snapdragon 8s gen 3 (предварительное название) набрал 1 846 775 очков в Antutu.

В сообщениях, касающихся Snapdragon 8s gen 3, утверждается, что это будет версия Snapdragon 8 gen 3 с пониженной тактовой частотой. Сообщается, что s8sg3 будет иметь основное ядро процессора с тактовой частотой 3,01 ГГц, три ядра cortex-a720, работающие на частоте 2,61 ГГц, и три cortex-a520, работающие на частоте 1,84 ГГц. Ожидается, что он будет оснащен графикой Adreno 735.

По ожиданиям, Realme gt neo 6 будет иметь OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Устройство будет доступно с 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Также ожидается наличие 50-мегапиксельной основной камеры с поддержкой OIS и зарядкой мощностью 100 Вт.

Realme gt neo 6 также будет доступен на нескольких рынках помимо Китая. Это связано с тем, что устройство недавно получило одобрение таких сертификационных платформ, как EEC в Европе, BIS в Индии и TKDN в Индонезии. В Китае Realme gt neo 6 столкнется с конкуренцией от предполагаемых телефонов на основе Snapdragon 8s gen 3, таких как iQOO Z9 Turbo и Redmi Note 13 Turbo.