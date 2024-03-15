В списке также показано, что телефон может быть доступен в двух вариантах памяти: 8 ГБ и 12 ГБ, и будет поставляться с Android 13.

В последнее время Motorola активно занимается выпуском новых телефонов. На этой неделе компания анонсировала две новые модели — Moto g power 5g (2024 г.) и Moto g 5g (2024 г.), но похоже, что в ближайшее время появится ещё больше устройств. В сети распространяются слухи о предстоящих телефонах серии edge от Motorola. И сейчас в списке консоли Google Play появился еще один новый смартфон под названием Moto g64y.

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Из листинга следует, что Moto g64y 5g будет работать на процессоре MediaTek mt6855 или Dimensity 7020. Это обновленная версия процессора MediaTek Dimensity 930, использующая два ядра ARM Cortex-A78 и шесть ядер ARM Cortex-A55. Также в списке указывается, что телефон будет доступен с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 13. Дисплей Moto g64y имеет разрешение 1080×2400 пикселей и плотность пикселей 400 ppi. На изображении в списке консоли Google Play также видно, что на передней панели устройства есть вырез для камеры. Кнопки громкости и питания расположены на правой стороне телефона.

Кроме этого, о Моto g64y 5g на данный момент больше ничего неизвестно. Теперь, когда он появился в консоли Google Play, можно ожидать его сертификации в других регулирующих органах по всему миру. Возможно, Моtorola также опубликует официальные тизеры или предоставит дополнительную информацию о телефоне в ближайшем будущем.