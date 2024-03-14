Хотя сертификация мало что раскрывает в отношении технических характеристик, но она намекает на потенциальный запуск в Индонезии в ближайшее время.

Компания Realme активно ведёт разработку нового бюджетного смартфона под названием Realme c65. Недавно в нескольких базах данных сертификации, включая TDRA, TUV, Camera fv-5 и EEC, было обнаружено данное устройство. И теперь оно также появилось в управлении SDPPI в Индонезии, что намекает на скорый глобальный запуск. Это устройство, которое идентифицируется номером модели rmx3910, было зарегистрировано под номером сертификата 97918/SDPPI/2024 в упомянутой базе данных. Хотя сертификация не раскрывает много информации о технических характеристиках, она указывает на возможный запуск в Индонезии в ближайшее время.

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Если судить по номеру модели, то уже известно, что устройство с таким номером будет оснащено аккумулятором емкостью 4880 мА*ч, который, скорее всего, будет продаваться как 5000 мА*ч. Кроме того, аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт с технологией Supervooc. В списке "камера fv-5" подтверждается наличие задней камеры с эквивалентным фокусным расстоянием 26,7 мм, физическим фокусным расстоянием 3,9 мм и диафрагмой f/1,8. Камера также будет обладать электронной стабилизацией изображения (EIS) и предоставлять угол обзора по горизонтали 68,1° и по вертикали 53,7°. Площадь датчика камеры составит 20,6 мм², размер шага - 4,1 мкм. Данные характеристики камеры сильно напоминают Realme c67, который был выпущен в декабре 2023 года и обладал основной камерой на 50 Мп.

Новый Realme c65 также будет оснащаться 6,72-дюймовым ЖК-панелью IPS с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Вариант 4G устройства будет снабжен процессором Snapdragon 685 SOC, а версия с поддержкой 5G будет оснащена чипом Dimensity 6100.