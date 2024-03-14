Самым интересным моментом является упоминание о «прекращении сбора данных» о модели в июне 2024 года.

Сегодня, 14 марта, исполняется год с момента анонсирования ОpenAI своей новой языковой модели gpt-4. Эта модель, в отличие от своей предшественницы, представила дополнительные улучшения. При запуске она продемонстрировала выдающиеся результаты в различных тестах, достигнув ответов на уровне человека. Недавно компания нечаянно раскрыла новую информацию, когда в своем блоге упомянула детали новой модели - gpt-4.5 turbo. Хотя статья, описывающая эту модель, в настоящее время уже удалена, в ней утверждалось, что модель превосходит свою предшественницу (gpt-4) по скорости, точности и масштабируемости. Самым интересным аспектом этой информации является упоминание о "прекращении сбора данных" модели в июне 2024 года. Это означает, что чат-бот с искусственным интеллектом будет иметь доступ ко всей информации в сети до июня 2024 года.

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Одним из важных улучшений в gpt-4.5 turbo является увеличение окна контекста до 256 кб токенов, что вдвое превышает текущие 128 кб в gpt-4 turbo. Вероятно, это ответ ОpenАI на конкурентов, которые запускают модели с еще большими контекстными окнами. С момента, как Google переименовал свою модель Bard в Gemini и представил обновления искусственного интеллекта, многие заговорили о том, что Gemini является лучшим выбором на данный момент. Вполне возможно, что новая модель gpt изменит ситуацию или даже превзойдет в развитии чат-бота с искусственным интеллектом от Google. Официальная информация от OpenAI о рассекречивании gpt-4.5 turbo и его дате выпуска в июне 2024 года пока не поступала, поэтому это только предположения. Кроме того, не может не привлечь внимание то обстоятельство, что утечка информации случайно (или всё-таки нет) произошла именно в первую годовщину запуска gpt-4.