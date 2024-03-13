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СтарыйДед
Президент OnePlus показал дизайн передней панели смартфона OnePlus Ace 3V
На изображении виден выровненный по центру вырез для селфи-съемки, а дисплей окружен тонкими рамками со всех четырех сторон.

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В последнее время появилось множество слухов и отчетов о скором выходе на китайский рынок смартфона OnePlus Ace 3V. Ожидается, что это устройство от китайского производителя станет одним из первых, оснащенных процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 SoC. Компания Qualcomm готовится выпустить этот чипсет 18 марта, следовательно, OnePlus Ace 3V, скорее всего, появится на прилавках в конце месяца. До официального анонса президент компании OnePlus Китай, Ли Цзе, поделился реальными изображениями OnePlus Ace 3V, позволяющими взглянуть на дизайн передней части будущего устройства.

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Дисплей OnePlus Ace 3V имеет вырез для селфи-камеры, выровненный по центру, и окружен тонкими рамками со всех сторон, что позволяет ожидать высокое соотношение экрана к корпусу. Также видно, что ползунок уведомлений (Slider alert) находится на левой стороне, а кнопки управления громкостью и питания, вероятно, будут расположены справа. 

Точно так же OnePlus Ace 3V с процессором Snapdragon 7+ Gen 3 SoC и 16 ГБ оперативной памяти недавно появился в базе данных Geekbench. Он работает на операционной системе Android 14. Судя по известным данным, модель может получить OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. OnePlus Ace 3V оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи, а задняя камера имеет разрешение 50 мегапикселей и оптическую стабилизацию изображения. Другими особенностями являются 5500 мА*ч аккумулятор с быстрой проводной зарядкой на 100 Вт, сканер отпечатков пальцев встроенный в дисплей и ИК-передатчик.

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